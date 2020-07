‘Overmars zei weleens met een knipoog dat hij de grootste aankoop zou worden’

Vaclav Cerny speelt komend seizoen voor FC Twente, dat hem huurt van FC Utrecht. De 22-jarige Tsjechische aanvaller werd pas een jaar geleden door de Domstedelingen overgenomen van Ajax, maar wist geen basisplaats te veroveren in de formatie van trainer John van den Brom. Ronald de Boer, die Cerny van dichtbij meemaakte in de jeugdopleiding van Ajax, zoekt in gesprek met Voetbal International een verklaring waarom hij de hoge verwachtingen nog niet heeft kunnen inlossen.

De Boer claimde in 2017 dat Cerny niet minder was dan David Neres, die op dat moment net was overgenomen van São Paulo en in zijn eerste weken lang niet altijd een overtuigende indruk maakte. “Hij speelde met jongens als Appie Nouri, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt. Hij hoorde bij die groep. De potentie was hetzelfde, dat kun je bij iedereen navragen. Hij is een leergierige en leuke jongen, hij had alles. Overzicht, scorend vermogen en een redelijke snelheid. Hij moest wel groeien in een aantal aspecten, maar het zag er goed uit. En ja, toen Neres kwam hadden we in het begin niet zoiets van: ‘Wat een speler heeft Ajax binnengehaald’. Maar Neres heeft ons verbaasd.”

“Marc Overmars zei weleens met een knipoog tegen me dat Cerny de grootste aankoop zou worden, terwijl hij niet echt een aankoop was. Ik had zelfs nog iets hogere verwachtingen van hem”, gaat De Boer verder. Cerny speelde uiteindelijk 29 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists. Mede door een kruisbandblessure wist de Tsjechische aanvaller nooit een basisplaats te veroveren in de hoofdmacht van Ajax. “Zo zie je maar dat je bij topvoetbal op een dun koord balanceert. Blijf je overeind en val je? Dat heeft met veel aspecten te maken.”

“Ik zeg vaak tegen jeugdspelers, ook de sterke lichting die er nu aankomt, dat ik mijn hand voor ze in het vuur wil steken. Het zijn exceptionele talenten, maar over vijf jaar heb ik waarschijnlijk geen hand meer over. Het kan altijd mis gaan. Je kan nooit precies zeggen of iemand het gaat maken. De kans van slagen was bij Cerny best groot, zijn karaktereigenschappen waren goed. Dat heeft hij later een beetje losgelaten. Ik heb weleens gezegd dat hij moet vechten, kom op. Soms probeerde hij er te makkelijk vanaf te komen”, stelt de analist. Cerny kwam afgelopen seizoen namens FC Utrecht tot slechts zestien optredens, waarin hij geen doelpunten en assists verzorgde.

De Boer benadrukt dat het nu ‘moet gebeuren’ voor Cerny bij FC Twente, dat zich donderdag ook op huurbasis versterkte met Kik Pierie. “Hij kan veel meer. Zijn vertrouwen heeft een knak gekregen, misschien kan hij niet tegen de druk om te presteren. Ik heb een zwak voor Cerny en ik hoop dat hij het haalt.”