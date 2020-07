Frenkie de Jong vanavond onderdeel van peperdure bank tegen Osasuna

Barcelona begint donderdagavond om 21.00 uur zonder Frenkie de Jong aan de thuiswedstrijd tegen Osasuna. De Oranje-international stond de afgelopen weken geblesseerd aan de kant en zit voor het eerst sinds zijn herstel weer bij de wedstrijdselectie. Trainer Quique Setién neemt geen risico met de middenvelder en houdt hem achter de hand. Op het middenveld krijgt Riqui Puig de voorkeur.

De Jong raakte op 13 juni geblesseerd in de wedstrijd tegen Real Mallorca (0-4 winst). Sindsdien kwam hij acht competitiewedstrijden op rij niet meer in actie voor de Catalanen. Zonder de ex-Ajacied werden dure punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap. De achterstand op koploper Real Madrid is opgelopen tot vier punten. Met nog maar twee wedstrijden te gaan kan de Koninklijke vanavond op eigen veld kampioen worden tegen Villarreal.

Het is niet ondenkbaar dat De Jong als invaller binnen de lijnen komt. Daar de kans op het kampioenschap bijzonder klein is, lijkt de trainer hem te sparen voor de Champions League. Op 8 augustus staat de return tegen Napoli op het programma. Setién moet het tegen Osasuna doen zonder de geblesseerde Antoine Griezmann. Zijn landgenoten Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé zijn al langere tijd geblesseerd. Behalve De Jong zitten ook Jordi Alba, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suárez en Arturo Vidal op de bank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Rakitic, Sergi Roberto, Riqui Puig; Messi, Braithwaite en Ansu Fati.

Opstelling Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, David García, Raúl Navas, Aridane, Estupiñán; Moncayola, Brasanac, Íñigo Pérez; Arnaiz, Adrián