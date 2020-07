‘PSV hoeft niet de hoofdprijs en werkt aan transfer van ’enkele tonnen‘’

Robbin Ruiter gaat PSV mogelijk verlaten voor sc Heerenveen. De club uit Friesland is bijzonder geïntresseerd in de bankzitter van de Eindhovenaren, die bereid zijn om mee te werken aan een transfer. PSV wil volgens het Eindhovens Dagblad een transfersom op tafel zien van ‘enkele tonnen’, daar de doelman een doorlopend contract heeft tot medio 2021 met een optie voor nog een jaar.

Volgens de krant heeft Heerenveen zich reeds met een bod gemeld in het Philips Stadion. Daar de 33-jarige Ruiter geen uitzicht heeft op speelminuten onder de nieuwe trainer Roger Schmidt staat de club welwillend tegenover een verkoop. Ruiter staat op zijn beurt open voor een transfer, daar hij ‘te ambitieus is om nog op de bank te zitten’. Bij Heerenveen kan hij de opvolger worden van Warner Hahn.

Zaakwaarnemer Dick van Burik is naar verluidt in onderhandeling namens Ruiter, die bij Heerenveen eerste keeper kan worden. PSV maakt hoe dan ook winst op de sluitpost: hij kwam vorig jaar transfervrij over van FC Utrecht. Volgens Transfermarkt ligt de marktwaarde van Ruiter op 1,2 miljoen euro, maar volgens het regionale dagblad zal PSV genoegen nemen met enkele tonnen.

Mocht de overstap naar Friesland doorgang vinden, dan troeft Heerenveen diverse Eredivisie-clubs af. Hij zou namelijk bij verschillende Nederlandse clubs uit de subtop en middenmoot hoog op het lijstje staan. Afgelopen seizoen kreeg hij onder trainer Mark van Bommel een aantal kansen in de hoofdmacht toen Jeroen Zoet geblesseerd was, maar verder dan een paar wedstrijden kwam hij niet.