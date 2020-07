Kik Pierie verlaat Ajax voor grotere kans op speeltijd bij FC Twente

FC Twente heeft zich versterkt met Kik Pierie, zo heeft de club uit Enschede donderdag bekendgemaakt. De talentvolle verdediger wordt voor een seizoen gehuurd van Ajax. De negentienjarige mandekker maakte een jaar geleden voor vijf miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, maar heeft tot dusver weinig indruk weten te maken. Ook komend seizoen had hij onder hoofdtrainer Erik ten Hag weinig uitzicht op speelminuten en dus kiezen speler en club voor een verhuur bij Twente. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog door tot medio 2024.

"Ik ben ontzettend blij dat ik komend seizoen voor FC Twente mag uitkomen", reageert Pierie op de website van zijn nieuwe club. "Het is natuurlijk een mooie grote club. Ik hoop dat ik hier een goed seizoen speel en iets kan betekenen voor de ploeg. Ik heb ontzettend veel zin om de 27ste (juli, red.) voor het eerst met de jongens op het veld te staan." Na Gijs Smal (FC Volendam) en Václav Cerny (gehuurd van FC Utrecht) is Pierie de derde aanwinst voor Twente deze transferperiode. Eerder verlengde Twente al het contract van Wout Brama.

Technisch directeur Jan Streuer is blij met de komst van Pierie. "Kik Pierie is een linker centrale verdediger, die verdedigend zijn mannetje staat, maar ook opbouwend sterk is. Hij heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al meer dan tachtig wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld", weet hij. "Vorig jaar speelde hij in Jong Ajax, bij FC Twente wil hij weer op het hoogste niveau, in de Eredivisie, acteren. We krijgen met zijn komst in de verdediging de zaakjes al aardig ingevuld." Pierie, geboren in het Amerikaanse Boston, kwam tot 22 officiële wedstrijden voor Jong Ajax en daarin scoorde hij 1 keer.