‘Supertrio’ VI vanavond herenigd; Driessen verklapt nieuwe deal

René van der Gijp trouwt donderdag met Minouche. Valentijn Driessen geeft aan dat hij net als Wilfred Genee en Johan Derksen aanwezig zal zijn bij het huwelijksfeest. Driessen weet nog niet of de heren na de zomerstop met elkaar doorgaan bij Veronica Inside. De chef voetbal van De Telegraaf hoopt dat het tv-programma terugkomt.

"Het supertrio is er volgens mij, ze gaan elkaar weer zien. Wilfred ook, ja. Volgens mij durft hij wel te komen. Daar ben ik ook blij om", zegt Driessen donderdagmiddag bij Radio Veronica. "Ik heb geen contact met hen (over het programma, red.), dat moeten ze zelf besluiten. Daar heb ik weinig over te zeggen. Ik hoor het wel. Het contract is verlengd, dus ja... Mijn contract wel", verklapt Driessen. De journalist benadrukt echter dat hij niet weet of het tv-programma terugkeert.

Racismedebat houdt aan: 'Hypocriet is dat zij straks als eerste in Qatar zitten'

Van der Gijp zei in gesprek met BuzzE al dat alle tafelgenoten van Veronica Inside waren uitgenodigd. "Er komt een man of veertig en 's avonds hebben we nog een klein feestje met honderd mensen. Dat mag net met de coronamaatregeltjes. Hans Kraay jr., Jan Boskamp, Johan Derksen, Wilfred Genee, Marco Louwerens (directeur Talpa, red.). Allemaal mensen met wie ik al twaalf jaar werk. Of ze ook komen is een tweede", lachte de analist.

Na de ceremonie donderdagavond gaan Van der Gijp en Minouche 'lekker op vakantie' naar Ibiza. "Lekker tien dagen met een mondkapje op alle restaurants bekijken. En daarna weer Champions League op tv. Daar heb ik ook wel weer zin in. En misschien praten we nog met Talpa hoe het nu verder moet, maar ik maak me er niet al te druk om", aldus Van der Gijp.

Derksen oppert nieuwe tafelbezetting bij Veronica Inside