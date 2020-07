VAR eist hoofdrol op bij confrontatie tussen De Boer en Stam

Jaap Stam heeft het onderlinge duel met Frank de Boer in de Major League Soccer gewonnen. Atlanta United en FC Cincinnati stonden donderdagmiddag tegenover elkaar en het was de thuisploeg die al snel met tien man kwam te staan. De formatie van Stam leek lange tijd niet tot scoren te komen, maar een kwartier voor tijd was het toch raak in Florida: 0-1. Diep in blessuretijd kreeg JJ Williams nog rood, waardoor Atlanta United met negen man eindigde. De VAR eiste met enkele beslissingen een hoofdrol op.

Zowel Atlanta United als FC Cincinnati begon het MLS is Back Tournament met een nederlaag in Groep E. De Boer verloor met 0-1 van New York Red Bulls, terwijl de debuterende Stam met forse cijfers verloor van Columbus Crew: 0-4. Beide coaches waren dus naarstig op zoek naar een overwinning, maar doelpunten vielen er niet in de eerste helft. De Boer kreeg halverwege het eerste bedrijf een flinke tegenvaller te verwerken.

?? @LeoDriessen: "In ieder geval een beslissing die niet meer teruggedraaid gaat worden door de VAR." ? De VAR: "Hold my beer." Maikel van der Werff ontsnapt na een flinke zaag... pic.twitter.com/v4djrAE03Q — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 16, 2020

Jake Mulraney hield zich vast aan zijn tegenstander Joseph-Claude Gyau, wat hem zijn tweede gele kaart van de wedstrijd opleverde. FC Cincinnati kon echter niet profiteren van de situatie. Maikel van der Werff gaf in blessuretijd van de eerste helft zelfs een strafschop weg door Ezequiel Barco te vloeren, maar door ingrijpen van de VAR bleef een penalty alsnog uit.

Een kwartier voor tijd viel de beslissing: Frankie Amaya maakte de enige treffer in de wedstrijd namens FC Cincinnati door de bal prachtig achter Brad Guzan te krullen: 0-1. In de tien minuten extra tijd in de tweede helft kreeg Atlanta United nog een klap. Williams moest het veld af omdat hij zou hebben nagetrapt, nadat de VAR zich met het moment ging bemoeien.