‘Kik Pierie staat voor transfer binnen de Eredivisie’

Kik Pierie verkast voor een jaar op huurbasis naar FC Twente, zo meldt TC Tubantia donderdag. RTV Oost claimt eveneens dat de verdediger bij Ajax niet hoeft te rekenen op speelminuten in de hoofdmacht en verhuurd gaat worden. Twentefans.nl weet te melden dat ‘een speler van Ajax’ medisch gekeurd is in een ziekenhuis in Hengelo.

Technisch directeur Jan Streuer liet eerder al weten dat FC Twente hoopt spelers van Ajax te kunnen huren. "De kunst is om nu nog even geduld te hebben, want er komen er nog heel veel spelers op de markt", zei hij tegenover Tubantia. "Grote clubs als Ajax en PSV bijvoorbeeld willen toch eerst even aankijken wat ze met de huidige spelers willen. Straks komt er misschien nog ruimte als ze zelf wat aankopen hebben gedaan."

Pierie maakte een jaar geleden voor vijf miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. In Amsterdam kwam hij niet in aanmerking voor speelminuten bij het eerste van trainer Erik ten Hag. Afgelopen seizoen speelde de centrale verdediger 22 keer voor Jong Ajax. De verdediger ligt momenteel nog tot de zomer van 2024 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Na het vertrek van Peet Bijen naar ADO Den Haag zochten de Tukkers naar versterking in het centrum van de defensie. Met Pierie heeft trainer Ron Jans nu drie centrale verdedigers tot zijn beschikking: Julio Plegiezuelo en Xandro Schenk zijn ook nog aanwezig bij de Eredivisionist.