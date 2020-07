Vader verschaft duidelijkheid over toptalent (15) van 1,96 meter en 96 kilo

Bitshiabu El Chadaille gaat waarschijnlijk een profcontract tekenen bij Paris Saint-Germain, zo verzekert zijn vader in gesprek met Le Parisien. De vijftienjarige centrumverdediger van PSG, 1,96 meter lang en 96 kilo zwaar, wordt in verband gebracht met tientallen clubs in Europa. Een transfer ligt echter niet in het verschiet, aldus vader Willy.

El Chadaille kan pas een profcontract tekenen wanneer hij zestien jaar wordt, in mei 2021. De entourage van de centrale verdediger had al contact met onder meer Borussia Dortmund, Bayern München, RB Leipzig, Manchester City, Real Madrid en AC Milan. Vader Willy geeft echter aan dat de intentie is om in de Franse hoofdstad actief te blijven.

"De onderhandelingen gaan goed, onze prioriteit is om bij te PSG blijven", zegt senior in gesprek met Le Parisien. "We willen dat hij zijn nog prille carrière voortzet in Frankrijk, hij moet zich goed voelen, waar hij ook is. Op vijftienjarige leeftijd is het menselijke aspect belangrijker dan het financiële aspect. We willen dat mijn zoon een goede voetballer wordt."

Sportief directeur Leonardo zat op 8 juli om de tafel met de entourage van de tiener. PSG bood een éénjarig jeugdcontract aan plus een profcontract van drie jaar dat automatisch ingaat als El Chadaille zestien wordt. De piepjonge centrale verdediger is inmiddels actief bij de Onder-19 van PSG en de verwachting is dat hij in ieder geval tot zijn volgende verjaardag in dat team blijft spelen.