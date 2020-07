PL-sensatie kiest Bas Dost bij het samenstellen van zijn ‘perfecte speler’

Bruno Fernandes ziet in Bas Dost een echte afmaker. De middenvelder, sinds januari actief bij Manchester United, speelde bij Sporting Portugal samen met de voormalig Oranje-international en was diep onder de indruk van de spits. In gesprek met BT Sport maakt Fernandes een plekje vrij voor Dost als hem wordt gevraagd zijn 'perfecte speler' samen te stellen.

Fernandes maakt vanaf februari furore bij United. De club heeft nog geen wedstrijd verloren met de middenvelder in de basis. Vooralsnog staat hij op 8 doelpunten evenzoveel assists in 16 wedstrijden voor United in alle competities. "Voor mij is hij een van de beste aanvallers met wie ik heb gespeeld. Hij heeft grote voeten, dus afwerken is makkelijk voor hem", lacht Fernandes over Dost.

Matic didn't expect Fernandes to adapt to Premier League life so quickly

De twee werkten vanaf medio 2017 twee jaar samen bij Sporting. Uiteindelijk kwam de 31-jarige Nederlander tot 93 doelpunten in 127 duels voor os Leões. "Hij maakte ontzettend veel doelpunten toen ik met hem speelde. Hij zat eens vlak achter Lionel Messi als topscorer van Europa (in 2017, red.). Het is voor iedere speler erg lastig om dat ooit te kunnen bereiken."

"Natuurlijk kent iedereen de kwaliteiten van Cristiano Ronaldo en hoe hij afwerkt. Daarom wil ik iemand anders kiezen. Ik kies Dost", besluit Fernandes. Hij kiest Ronaldo wel vanwege zijn voetballend vermogen, Gianluigi Buffon voor zijn leiderschapskwaliteiten, N'Golo Kanté voor zijn arbeidsethos, Marcus Rashford voor zijn snelheid en Andrea Pirlo en Andrés Iniesta vanwege hun voetbalbrein.