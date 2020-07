Aubameyang ontploft na vraag Amazon: ‘WTF, waarom geen VAR hiervoor?’

Pierre-Emerick Aubameyang heeft met grote verbazing gekeken naar de keiharde tackle van Trent Alexander-Arnold op Bukayo Saka tijdens het duel tussen Arsenal en Liverpool (2-1) van woensdagavond. Scheidsrechter Paul Tierney oordeelde dat de rechtsback van the Reds niet een rode, maar een gele kaart verdiende voor de tackle. Aubameyang snapt er niets van dat de jonge verdediger van de kampioen van Engeland de wedstrijd uiteindelijk mocht uitspelen.

Op de televisiebeelden is goed te zien dat Alexander-Arnold met gestrekt been vol het linkerbeen van Saka raakte. Laatstgenoemde had zichtbaar veel pijn na de 'aanslag' van de vleugelverdediger. Desondanks bleef een rode kaart uit. Een check bij de VAR vond Tierney niet nodig. "WTF, waarom werd de VAR hiervoor niet gebruikt", zo antwoordt de spits van Arsenal op de vraag van Amazon Sport op Twitter hoe er wordt gedacht over de harde tackle van Alexander-Arnold. De felle reactie van de Gabonese aanvaller zorgt in korte tijd voor duizenden reacties en likes. Het uitblijven van de rode kaart zorgt voor veel onbegrip op met name de sociale media.

WTF didnt Even get the VAR on this one — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) July 16, 2020

Aubameyang begon woensdag tegen Liverpool op de bank. Manager Mikel Arteta stuurde hem in de tweede helft alsnog het veld in. Op dat moment hadden Alexandre Lacazette en Reiss Nelson al gescoord. In de Engelse media is al gesuggereerd dat de topschutter rust kreeg in aanloop naar het treffen met Manchester City van zaterdagavond op Wembley. De winnaar van het duel in de halve finale van de FA Cup stuit in de eindstrijd op de winnaar van de ontmoeting tussen Manchester United en Chelsea van zondag. De finale van het Engelse bekertoernooi staat gepland voor 1 augustus.