Dortmund deelt peperduur talent (17) drie miljoen euro per jaar uit

Jude Bellingham gaat spelen bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub meldt via de officiële kanalen dat de zeventienjarige middenvelder overkomt van Birmingham City. Met de transfer van de jonge Engelsman is een hoog bedrag van circa 23 miljoen euro gemoeid. Volgens BILD gaat Bellingham in vijf jaar tijd qua salaris in totaal vijftien miljoen euro opstrijken.

Bellingham vloog donderdag naar Dortmund om de laatste details glad te strijken. BVB troeft met de komst van het toptalent diverse clubs af. Onder meer Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Real Madrid en Bayern München werden in verband gebracht met de middenvelder, die nog tot volgend jaar zomer vastlag bij Birmingham City. In dienst van de Championship-club kwam de jeugdinternational reeds tot 41 wedstrijden, met 4 doelpunten en 3 assists als resultaat.

"Jude Bellingham heeft met volle overtuiging voor Dortmund gekozen", zegt sportdirektor Michael Zorc op de site van BVB. "Hij heeft vooral het sportieve aspect laten meewegen. Hij heeft enorm veel potentie die we in de komende jaren samen met hem willen ontwikkelen. We zien in Jude een onmiddellijke versterking voor de huidige selectie, maar we geven hem natuurlijk de tijd die nodig is om zich aan te kunnen passen aan het hogere niveau."

"Ik kan Birmingham City niet genoeg bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben", laat het toptalent weten op de site van zijn nieuwe werkgever. Bellingham was al sinds zijn zevende levensjaar actief bij de Engelse club. "Ik kijk uit naar mijn periode bij een van de grootste clubs in Europa. De ambitie van Dortmund en hun reputatie dat ze jonge spelers helpen ontwikkelen, heeft deze beslissing makkelijk gemaakt voor mij en mijn familie. Ik kan niet wachten om in een van de mooiste stadions van de wereld te spelen, hopelijk zo snel mogelijk met 80.000 supporters erbij."