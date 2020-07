Arsenal meldt nieuwe deal én transfer dag na stunt tegen Liverpool

Konstantinos Mavropanos heeft zijn contract bij Arsenal met meerdere jaren verlengd, zo maakt de Noord-Londense club wereldkundig. De 22-jarige verdediger uit Griekenland zal echter niet bij the Gunners aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. Mavropanos zal in de jaargang 2020/21 namelijk als huurling uitkomen voor VfB Stuttgart, dat komend seizoen terugkeert in de Bundesliga.

De oude verbintenis van Mavropanos bij Arsenal, dat woensdag met 2-1 won van kampioen Liverpool, liep door tot de zomer van 2021. De jonge mandekker speelde sinds januari voor 1. FC Nürnberg in de 2. Bundesliga. De Duitsers hadden hem tijdelijk overgenomen. Op het tweede niveau in Duitsland kwam Mavropanos tot twaalf optredens. Hij had in de korte periode aldaar een belangrijk aandeel in het ontlopen van degradatie naar de 3. Bundesliga. 1. FC Nürnberg eindigde net boven de streep op de zestiende plaats.

"We zijn er erg blij mee dat we erin zijn geslaagd om Mavropanos voor één seizoen over te nemen van Arsenal", jubelt directeur aankoopbeleid Sven Mislintat in een reactie op de website van Stuttgart. "We kennen elkaar al van onze gezamenlijke periode bij Arsenal en ik heb zijn ontwikkeling altijd goed in de gaten gehouden. Konstantinos is goed in de tackle en snel. Met zijn kwaliteiten sluit hij goed aan op onze ambities."

Mislintat werkte in het recente verleden als hoofd scouting bij Arsenal, dat de Duitser begin 2019 zag vertrekken. The Telegraph wist woensdag te melden dat de directeur ook bezig is met het aantrekken van Sokratis Papastathopoulos, die net als Mavropanos bij Arsenal niet kan beschikken over een basisplaats.