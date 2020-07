Peter Bosz ziet torenhoge clausule van 52 miljoen

Fabio Quagliarella kan op 37-jarige leeftijd kiezen nog voor een eerste avontuur buiten Italië. Fenerbahçe heeft het namelijk voorzien op de routinier van Sampdoria, die vorig seizoen nog topscorer van de Serie A was. (Sky Italia)

Trevor David krijgt de komende tijd een kans op een contract bij TOP Oss te verdienen. De verdediger met een verleden bij ADO Den Haag is samen met Kyvon Leidsman, Youri Loen, Jeffrey Neral en Diego Snepvangers op proef bij de Brabantse club. (Klik Nieuws)

De jongeling heeft een transferclausule van maar liefst 52 miljoen euro in zijn contract staan.