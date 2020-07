‘Guardiola heeft door akkoord met landgenoot opvolger Sané bijna binnen’

Ferran Torres is op weg naar Manchester City, zo meldt de Spaanse variant van Eurosport. De pas twintigjarige vleugelaanvaller van Valencia wordt door manager Josep Guardiola gezien als opvolger van Leroy Sané, die onlangs de overstap maakte richting Bayern München. The Citizens hebben al een persoonlijk akkoord bereikt met Torres, zo klinkt het.

De zaakwaarnemer van Torres had volgens bovengenoemd medium woensdag een afspraak met vertegenwoordigers van Manchester City om over de details van de deal te praten. De jonge buitenspeler kan naar verluidt een meerjarig contract tekenen in Engeland. Bij de nummer twee in de Premier League is de hoop dat Torres de eerste aankoop wordt voor komend seizoen. Over de transfersom is nog niets bekend, al wordt in Spanje gemeld dat hij een ontsnappingsclausule heeft van honderd miljoen euro in zijn tot 2021 lopende contract bij Valencia.

De clubleiding van Valencia probeert al enige tijd om Torres langer voor de club te behouden, zonder het gewenste resultaat. De vleugelaanvaller zou volgens verschillende Spaanse media graag in het Mestalla blijven, maar vanwege de coronacrisis is Valencia genoodzaakt om spelers te verkopen. Cadena COPE wist woensdag nog te melden dat dertien spelers, waaronder Jasper Cillessen, op de transferlijst zijn geplaatst. Torres stond niet op dat lijstje. Desondanks lijkt een vertrek bij los Che aanstaande.

Mocht Manchester City Torres daadwerkelijk overnemen van Valencia, dan troeft Guardiola verschillende Europese topclubs af. De Spanjaard werd in de afgelopen tijd in diverse buitenlandse media ook gelinkt aan onder meer Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, AC Milan en Juventus. Torres werd in februari nog genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax, al kwam een definitieve deal nooit van de grond.