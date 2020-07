El Ghazi houdt adem in: ‘Mijn vader stuurde me scheldend een berichtje’

Anwar El Ghazi promoveerde vorig seizoen met Aston Villa naar de Premier League. Het verblijf van de club uit Birmingham op het hoogste niveau dreigt echter beperkt te blijven tot slechts een jaar, aangezien the Villans momenteel onder de rode streep bivakkeren en drie punten goed moeten zien te maken op de ‘veilige’ concurrenten West Ham United en Watford. Tot overmaat van ramp boekte directe concurrent Bournemouth afgelopen zondag ook nog eens een overwinning op nummer vier Leicester City, waardoor the Cherries nu een punt meer hebben dan Villa.

“De moed zonk me wel even in de schoenen toen ik die uitslag zag. Ik kreeg een berichtje, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien omdat we al in het hotel waren. Mijn vader stuurde met scheldend een berichtje, hij zei hoe ongelooflijk voetbal soms is”, vertelt El Ghazi in gesprek met Sky Sports. “Hij stuurde me dat Leicester met 4-1 had verloren van Bournemouth en ik had zoiets van: meent hij dat?”

“Het is gestoord, voetbal is gestoord. Het zal tot aan de laatste wedstrijd enorm spannend blijven.” Villa boekte zondag tegen Crystal Palace zijn eerste zege sinds de hervatting van de Premier League en donderdagavond is er tegen Everton een nieuwe kans om de drie punten binnen te slepen: “We hebben gewonnen van Crystal Palace en we kijken uit naar het duel met Everton, we hebben nog drie finales te gaan.”

“Om eerlijk te zijn deed ik het altijd al omdat ik een voetbalfreak ben, maar ik kijk nu zeker naar tegen wie de andere teams moeten. Ik begrijp echter wel dat de trainer dat anders ziet, omdat we uiteindelijk alleen maar invloed hebben op onze eigen prestaties. Maar natuurlijk kijken we wel naar tegen wie West Ham, Watford en Bournemouth moeten spelen”, sluit hij af. Villa moet na de confrontatie met the Toffees nog tegen Arsenal en neemt het op de laatste speeldag in Londen op tegen West Ham.