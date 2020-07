‘Pogba maakt einde aan geruchten met tekenen van vijfjarige deal’

Paul Pogba is klaar om zijn contract bij Manchester United met vijf seizoenen te verlengen, zo weet de Daily Mail te melden. De Franse middenvelder leek eerder dit seizoen nog klaar te zijn voor een vertrek, maar sinds de hervatting in de Premier League lijkt hij helemaal te zijn opgeleefd. Pogba maakt naast smaakmaker Bruno Fernandes een sterke indruk op het middenveld van the Red Devils. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2021.

Pogba werd vorig jaar zomer nog herhaaldelijk in verband gebracht met een vertrek uit Manchester, met voormalig werkgever Juventus en Real Madrid als serieuze kandidaten om hem over te nemen. De geruchten over een transfer werden daarnaast gevoed door de wisselvallige prestaties en de voetblessure die hem enkele maanden aan de kant hield in de eerste helft van dit seizoen. Pogba is echter weer geheel fit en de fysiek sterke spelmaker lijkt weer het volledige vertrouwen te hebben van manager Ole Gunnar Solskjaer.

Volgens de Daily Mail is Pogba een belangrijke pion in de toekomstplannen van Solskjaer. Manchester United heeft de optie om het volgend jaar aflopende contract met een jaar te verlengen, maar vice-voorzitter Ed Woodward wil liever zo snel mogelijk zaken doen, zo klinkt het. In de berichtgeving wordt nog maar eens benadrukt hoe goed Pogba functioneert met de technisch vaardige Fernandes aan zijn zijde. De Franse middenvelder ging tegen Southampton (2-2) nog in de fout bij het eerste doelpunt van the Saints. Verder is er louter lof voor zijn optredens sinds de hervatting in Engeland.

Solskjaer was in aanloop naar de ontmoeting met Crystal Palace van donderdagavond zeer positief over de inbreng van Pogba in de selectie van Manchester United. "Ik spreek bijna dagelijks met Paul, hij weet dat ik hem er echt niet zomaar naast ga zetten. In deze vorm zou hij bij elk topelftal een basisplaats hebben. Paul heeft echter lang aan de kant gestaan. Sinds we weer spelen is hij van grote waarde geweest voor ons en het elftal heeft daar heel veel aan", aldus de Noorse coach.