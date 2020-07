‘Man City komt in vaarwater Barça terecht met zoektocht naar opvolger Agüero’

Lautaro Martínez wordt al maanden in verband gebracht met een overgang naar Barcelona, maar er is nog altijd geen witte rook omtrent een transfer van de spits van Internazionale. De Catalaanse grootmacht dreigt nu ook nog eens forse concurrentie te krijgen, aangezien Manchester City het oog eveneens op Martínez zou hebben laten vallen.

Sky Sports weet te melden dat manager Josep Guardiola de 22-jarige aanvaller als een mogelijke opvolger voor de lange termijn ziet van landgenoot Sergio Agüero. Manchester City kreeg eerder deze week van sporttribunaal CAS te horen dat het toch de Champions League in mag en de Engelse media voorzien een drukke zomer in het Etihad Stadium.

Martínez, die geen oren heeft naar een contractverlenging bij Inter, zou een van de aanwinsten voor de door Liverpool onttroonde landskampioen kunnen worden en de verwachting is dat Manchester City beter in staat is om Martínez’ transferclausule van 111 miljoen euro op tafel te leggen dan Barcelona. Naast de Argentijn worden ook Kalidou Koulibaly en David Alaba genoemd als aanwinsten voor het aankomende seizoen.

Manchester City is daarnaast bezig met een nieuwe deal voor Guardiola. De Spanjaard is inmiddels zijn laatste contractjaar ingegaan, maar de club hoopt hem langer aan boord te kunnen houden en ziet in de oefenmeester de ideale kandidaat om the Citizens hun eerste Champions League-winst te bezorgen. Guardiola strijkt nu naar verluidt 22 miljoen euro per jaar op.