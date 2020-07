Krappe voldoende voor de Ligt terugkerend thema in Italiaanse media

Matthijs de Ligt beleefde met Juventus woensdag een moeilijke avond tegen Sassuolo, dat kwam terugkwam van een 0-2 achterstand: 3-3. De centrale verdediger liep een schouderkwetsuur op, al kon hij wel de negentig minuten volmaken. Desondanks verspeelde het elftal van trainer Maurizio Sarri dure punten in de strijd om het kampioenschap in de Serie A. De geblesseerde De Ligt wordt net als zijn ploeggenoten niet gespaard in de Italiaanse media wat betreft de beoordelingen.

Calciomercato beoordeelt het optreden van de niet fitte De Ligt in het uitduel met Sassuolo met een 5. Volgens Tuttojuve, dat een 6 uitdeelt aan de Nederlander, was de Oranje-international niet bang om de duels aan te gaan met de aanvallers van de thuisspelende ploeg, ondanks de problemen met de schouder. "De kwetsuur had zeker invloed op de manier waarop De Ligt verdedigende situaties beoordeelde. Hij heeft er echter alles aan gedaan om het team te helpen." Corriere Torino komt in de analyse van de mandekker niet verder dan een 5,5. "Hij liet zich verrassen door Francesco Caputo bij de 3-2 van Sassuolo. Kort daarna moest hij zich laten behandelen aan de schouder." Il Messaggero geeft De Ligt als rapportcijfer eveneens een 5,5.

De 5,5 lijkt een terugkerend thema te zijn, want Sassuolonews komt ook tot dit oordeel over het optreden van De Ligt tegen de middenmoter in de Serie A. De Italiaanse variant van Eurosport is dan weer een stuk positiever: een 7. "Hij had tot tweemaal toe flink last van de schouderblessure. Toch deed hij er alles aan om achterin op de been te blijven." Supportersforum Juventusnews24 komt met een kleine voldoende op de proppen: een 6. "De Juventus-verdediger had het allesbehalve makkelijk, de pijn was duidelijk zichtbaar."

Goal sluit zich aan bij enkele voornoemde media en zet ook een 5,5 achter de naam van De Ligt, iets dat Calcionews24 ook doet bij de mandekker van het op de landstitel jagende Juventus. Fanta Magazine denkt dat de Nederlandse stopper zijn vaste collega Leonardo Bonucci miste en moest wennen aan de samenwerking met Giorgio Chiellini. De aanvallers van Sassuolo kregen opvallend veel ruimte in het strafschopgebied van Juventus, zo luidt het oordeel.