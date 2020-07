FC Porto beslist titelstrijd na dramatische reeks van Benfica

FC Porto heeft zich woensdagavond verzekerd van zijn 29e landstitel. De ploeg van trainer Sérgio Conceiçao was in het eigen Estádio do Dragão door doelpunten van Danilo Pereira en Moussa Marega met 2-0 te sterk voor Sporting Portugal en is daardoor niet meer te achterhalen door de onttroonde kampioen Benfica. FC Porto dank zijn landstitel voornamelijk aan de dramatische reeks die de concurrent heeft neergezet sinds de hervatting van de Liga NOS na de corona-onderbreking. Benfica wist slechts drie van zijn acht wedstrijden te winnen en zag eind vorige maand al trainer Bruno Lage vertrekken. Porto kan het seizoen nog afsluiten met de dubbel: op 1 augustus is Benfica de tegenstander in de finale van de Taça de Portugal.