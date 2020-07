Juventus is de weg kwijt en laat zich verrassen in spektakelstuk

Juventus is er woensdagavond niet in geslaagd om een grote stap richting de landstitel te zetten. Op bezoek bij Sassuolo remiseerde de koploper van de Serie A met 3-3 in een spectaculaire wedstrijd. Tegelijkertijd remiseerde Lazio echter met 0-0 bij Udinese, waardoor die ploeg naliet het gat met Juventus te verkleinen tot zes punten. De club uit Turijn leed voor de derde opeenvolgende wedstrijd puntenverlies. Op dit moment is Atalanta met zeven punten achterstand de naaste belager van Juventus, met nog vijf duels te gaan. AS Roma won met 2-1 van Hellas Verona en staat op de vijfde plaats.

Een betere start van de wedstrijd had Juventus zich eigenlijk niet kunnen wensen. De Oude Dame, voor het eerst sinds 22 februari met de van blessureleed herstelde Giorgio Chiellini in de basis, leidde binnen twaalf minuten al met 0-2 in het MAPEI Stadion. Het eerste doelpunt kwam voort uit een verrassende hoekschop. Miralem Pjanic koos vanaf de rechterflank voor een strakke, lage pass richting Danilo, die aan de rand van het strafschopgebied klaarstond om in één keer uit te halen. Doelman Andrea Consigli verkeek zich op de inzet en tastte mis.

Gaat Miralem Pjanic de jarige job van Juventus echt op deze manier bedienen? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 15 juli 2020

Ook bij het tweede doelpunt leverde Pjanic de assist. Met een knappe lange bal over de defensie stelde Pjanic zijn ploeggenoot Gonzalo Higuaín in staat om in een één-op-één-situatie met doelman Wojciech Szczesny de marge te verdubbelen. Diezelfde Szczesny voorkwam halverwege de eerste helft met zijn vingertoppen dat een van richting veranderde poeier van Mert Müldür de 1-1 inleidde. Hij belette ook Domenico Berardi het scoren met een goede ingreep, maar moest zich kort daarna toch gewonnen geven nadat Sassuolo bleef aaanzetten.

Na onhandig verdedigend werk van Rodrigo Bentancur belandde de bal voor de voeten van Filip Djuricic, die rond de strafschopstip de rechterbovenhoek vond. Sassuolo bleef de bovenliggende partij en drukte Juventus in het restant van de eerste helft terug op de eigen helft. Na de pauze wist de thuisploeg de wedstrijd volledig te kantelen. Met een prachtige, indraaiende vrije trap vanaf de rechterflank zorgde Domenico Berardi voor de 2-2; Francesco Caputo maakte van dichtbij de 3-2, nadat De Ligt er in de opbouw niet in slaagde om Djuricic van de bal te zetten. Juventus was aangeslagen, maar kwam langszij door een kopbal van Alex Sandro uit een hoekschop van Bentancur.

Wauw. Van 0-2 voor naar 3-2 achter. Zelfs met Cristiano Ronaldo in de muur is hier geen houden aan. Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 15 juli 2020

Sassuolo bleef echter een geduchte opponent en was zes minuten voor tijd uiterst dicht bij het vierde doelpunt. De ploeg combineerde fraai op de vijandelijke helft; Hamed Junior Traorè dwong Szczesny richting de grond, waarna Alex Sandro de bal van de lijn kopte bij de rebound van Jeremie Boga. Beide teams grossierden in fouten, wat resulteerde in een thriller waarin een doelpunt aan beide zijden goed denkbaar was. Zo dwong Ronaldo doelman Consigli tot een redding. Het was een van de weinige wapenfeiten van de Portugees, die over het geheel een ongelukkige wedstrijd speelde. Diep in de blessuretijd moest Szczesny een hard schot van Mehdi Bourabia onder de lat vandaan werken.

AS Roma - Hellas Verona 2-1

Justin Kluivert bleef op de bank zitten bij AS Roma, dat na de eerste helft met 2-0 leidde in eigen huis. In de tiende minuut mocht Roma aanleggen vanaf elf meter, na licht contact tussen Alan Empereur en Lorenzo Pellegrini. Van een overtreding leek nauwelijks sprake, maar toch wees arbiter Fabio Maresca naar de strafschopstip. Jordan Veretout mikte de penalty beheerst in de rechterhoek. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Edin Dzeko met een kopbal op aangeven van Leonardo Spinazzola voor de 2-0. Kort na de pauze werkte Matteo Pessina achter het standbeen de 2-1 binnen, maar daar bleef het bij.