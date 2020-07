Liverpool kan record vergeten na zeldzame blunder Virgil van Dijk

Liverpool kan het puntenrecord in de Premier League uit het hoofd zetten. Het elftal van Jürgen Klopp ging door grote fouten van Virgil van Dijk en Alisson Becker onderuit tegen Arsenal: 2-1. Daardoor kunnen the Reds maximaal nog op 99 punten komen dit seizoen, een punt minder dan Manchester City in het seizoen 2017/18. Arsenal doet door de overwinning nog altijd mee om een Europa League-ticket.

Liverpool greep het initiatief en zette bij balverlies hoog druk op de verdediging van Arsenal. Na dertien minuten blokte Roberto Firmino op die manier een trap van doelman Damián Martínez, de spits van Liverpool had echter de pech dat de bal op de buitenkant van de paal ging. Na twintig minuten was het wel raak voor the Reds, toen Firmino zich uit de spits had laten zakken en op de linkerflank Andy Robertson aan het werk zette. De linksback sneed de bal hard en laag voor het doel, zodat Sadio Mané van dichtbij al glijdend kon scoren: 0-1.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers, maar na iets meer dan een half uur kantelde de wedstrijd. Van Dijk dacht in alle rust doelman Alisson te kunnen aanspelen, maar Alexandre Lacazette zat ertussen, omspeelde de goalie en tekende voor de gelijkmaker: 1-1. Het werd vlak voor rust nog erger voor Liverpool, opnieuw door een fout van de landskampioen zelf. Een verkeerde pass van Alisson belandde op de linkerflank in de voeten bij Lacazette, die direct Reiss Nelson aanspeelde in het strafschopgebied. Nelson nam rustig aan en vond met de binnenkant van zijn rechterschoen de linkerhoek: 2-1.

Na rust was het Liverpool dat direct goede kansen creëerde om terug te komen in de wedstrijd. Eerst was er een soort scrimmage, waarbij schoten van Robertson, Salah én Firmino geblokt werden, enkele minuten later zette Mohamed Salah met een snelle voetbeweging David Luiz, om zijn inzet door Martínez over getikt te zien worden. Liverpool bleef het proberen in de fase die volgde en zag Van Dijk nipt naast koppen. Mané dook vier minuten voor tijd gevaarlijk op achter de defensie van Arsenal, maar raakte het zijnet. In de slotseconden redde Martínez knap op een poging van afstand door Alexander-Arnold.