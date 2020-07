David Silva verrast tijdens afscheidstournee met nieuwe specialiteit

Manchester City heeft woensdagavond met de nodige moeite gewonnen van Bournemouth. De manschappen van Josep Guardiola etaleerden niet de topvorm van de laatste duels, maar hadden aan doelpunten van David Silva en Gabriel Jesus uiteindelijk genoeg om een benauwde 2-1 zege binnen te halen. Dat David Silva opnieuw scoorde uit een vrije trap is bijzonder: de Spanjaard, die gaat vertrekken bij City, scoorde gedurende zijn tienjarige dienstverband voor de Engelse grootmacht uit 'slechts' drie vrije trappen, waarvan twee in de laatste zeven dagen.

Precies een week geleden scoorde David Silva tegen Newcastle United (5-0 winst) prachtig uit een vrije trap; tegen Bournemouth herhaalde de 34-jarige nummer tien een dergelijk kunststukje, door de bal in de zesde minuut feilloos in de kruising te krullen: 1-0. City bleek na de openingstreffer niet de topvorm van de laatste twee wedstrijden te hebben. Het meeste gevaar kwam van Fernandinho, die een afstandsschot van dertig meter net naast zag vliegen.

Bournemouth kwam daarna beter in de wedstrijd en had een periode in de eerste helft druk op het doel van City. The Cherries hadden de pech dat de vrije trap van Junior Stanislas keihard de paal raakte, waarna Gabriel Jesus aan de andere kant op slag van rust tekende voor 2-0. De Braziliaan ontving de bal in de zestien van David Silva, speelde een tegenstander door de benen en vond daarna met een laag schot de verre hoek.

In de tweede helft bleek Bournemouth de handdoek nog niet in de ring te willen gooien. Joshua King kopte na een kwartier raak, maar stond daarbij heel minimaal buitenspel en zag het doelpunt worden afgekeurd. De VAR mengde zich in de 72ste minuut opnieuw, door een penalty voor Gabriel Jesus terug te draaien, omdat verdediger Steve Cook in het bewuste duel met de Braziliaan de bal had gespeeld. In de slotfase werd het nog spannend, toen Callum Wilson de defensie van City verraste in de diepte, en met een simpel passje David Brooks liet scoren: 2-1. Callum Wilson had de gelijkmaker op de schoen, maar zag zijn schot van een meter of achttien net naast gaan.