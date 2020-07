Interesse Juventus in Robin Gosens werpt één belangrijke vraag op

Robins Gosens heeft zich in de belangstelling gespeeld van Juventus, zo wist het lokale medium Corriere Torino vorige week donderdag te melden. De voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo maakt al het gehele seizoen veel indruk als wingback bij Atalanta, dat de kwartfinale van de Champions League wist te bereiken. Gosens speelt al enige tijd als meest linkse middenvelder in een 4-3-3-systeem, terwijl Maurizio Sarri als coach van Juventus zweert bij een 4-4-2-systeem. Grote vraag is dan ook: is Gosens geschikt voor de linksbackpositie van La Vecchia Signora?.

Volgens bovengenoemd medium wil Paratici in deze transferperiode sowieso een nieuwe linksback aantrekken. De zoektocht is echter nog geen doorslaand succes gebleken. Layvin Kurzawa werd recentelijk genoemd als mogelijke aanwinst van de Serie A-koploper, maar laatstgenoemde koos uiteindelijk voor een nieuw en lucratief contract bij Paris Saint-Germain. David Alaba lijkt Bayern München alleen in te willen ruilen voor een avontuur in Spanje, zo klinkt het in verschillende Italiaanse media. Voornoemde spelers renderen optimaal in het aanvallende spel van respectievelijk PSG en Bayern en Gosens valt eigenlijk ook in die categorie. De door Juventus begeerde verdediger annex middenvelder is deze jaargang veel vaker dan zijn concurrenten betrokken geweest bij doelpunten. Onderstaande statistieken geven goed weer dat hij opvallend vaak in het strafschopgebied van de tegenstander opduikt, wat nogal ongewoon lijkt te zijn voor een linksback in de Serie A. Dinsdag tegen Brescia (6-2) overwinning had de onvermoeibare Gosens met twee assists een belangrijk aandeel in de zesklapper.

De uitstekende aanvallende kwaliteiten van Robin Gosens in het shirt van Atalanta

Meer aanvaller dan verdediger

De drang van Gosens om naar voren te gaan komt ook via andere statistieken van Opta tot uiting. De aan Juventus gelinkte flankspeler komt het vaakst van alle vijf genoemde linksbacks in de positie om op doel te schieten. Gezien het gemiddeld aantal balcontacten in het vijandige strafschopgebied is het niet verwonderlijk dat Gosens ver boven Juventus-backs Alex Sandro en Danilo uitsteekt. Ondanks alle loftuitingen scoort de voormalig Eredivisie-speler op één onderdeel een onvoldoende: het gemiddeld aantal balcontacten: 65,33. Hierin ligt hij ver achter op bijvoorbeeld Alaba: 97,86. Dit 'minpuntje' wordt echter weer goedgemaakt door de voorzetten die Gosens gemiddeld genomen aflevert. Hierin moet de sterkhouder van Atalanta alleen Alex Sandro voor laten.



Gemiddelde per 90 minuten in alle competities

SPELER SCHOTEN SCHOTEN OP DOEL BALCONTACTEN IN '16' PASSES NAAR '16' VOORZETTEN Gosens 1,74 0,61 3,55 3,35 2,52 Alaba 0,76 0,22 0,51 2,70 1,0 Sandro 0,59 0,12 0,93 4,29 3,17 Kurzawa 0,79 0,18 3,09 2,12 2,36 Danilo 0,67 0,15 1,13 2,87 2,0

De statistieken die hieronder voorbijkomen zullen Sarri, die houdt van een goede en degelijke defensieve structuur, waarschijnlijk goed bevallen. Qua kopduels en onderlinge duels kan Gosens wedijveren met Alaba en consorten. Alleen op het onderdeel 'tackles' valt de linkspoot behoorlijk uit de toon in vergelijking met de anderen. Met de huidige positie als wingback komt Gosens ook niet vaak in situaties waarbij een tackle noodzakelijk is. Op het gebied van balveroveringen blinkt de Duitser met Nederlandse roots ook niet uit: gemiddeld 5,2 keer per wedstrijd. Alleen Danilo (4,5 keer) staat in deze ranglijst nog een plaatsje lager.

Gemiddelde per 90 minuten in alle competities

SPELER SUCCESPERCENTAGE KOPDUELS SUCCESPERCENTAGE DUELS SUCCESPERCENTAGE TACKLES Gosens 68 procent 60 procent 48 procent Alaba 47 procent 46 procent 60 procent Sandro 61 procent 59 procent 60 procent Kurzawa 57 procent 48 procent 73 procent Danilo 63 procent 64 procent 58 procent

Doelpuntenregen

Het is geen wonder dat Gosens in aanvallend opzicht zo goed functioneert, want in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini is alles gericht op het maken van doelpunten. In de top tien van de topscorerslijst in de Serie A prijken de namen van maar liefst drie Atalanta-aanvallers: Luis Muriel (zeventien), Duván Zapata (zestien) en Josep Ilicic (vijftien). Met het slot van het seizoen 2020/21 in zicht staat de huidige nummer twee op het fabelachtige aantal van 93 competitiedoelpunten. Geen enkele van de concurrenten komt daarbij ook maar in de buurt. Sterker nog: in de geschiedenis van de Serie A lukte het alleen AC Milan (103 en 101) en Torino (105) om vaker tot scoren te komen. Hierbij dient te worden benadrukt dat deze eveneens indrukwekkende cijfers stammen uit eind jaren veertig en begin jaren vijftig.

Mocht Juventus de belangstelling voor Gosens in de aankomende periode daadwerkelijk concretiseren, dan is het afwachten wat Sarri met hem van plan is voor komend seizoen. De verdediger annex middenvelder had zich afgelopen zaterdag kunnen bewijzen tegenover de ervaren coach. In de warming-up viel hij met een lichte blessure uit, waardoor Gasperini moest schakelen en Timothy Castagne aan de linkerkant van het middenveld posteerde. Bij Juventus, dat ternauwernood een 2-2 gelijkspel overhield aan het onderlinge treffen, bezette Danilo als vanouds de linksbackpositie. Met linkshalf Blaise Matuidi stond nog een vertrouwde naam op het wedstrijdformulier van de lijstaanvoerder. Samen met Alex Sandro zijn dit normaal gesproken de spelers waar Gosens rekening mee moet houden in de concurrentiestrijd, in het geval van een deal tussen Juventus en Atalanta.

Met de mogelijke komst van Dest en Gosens kan Juventus er komend seizoen zo uit komen te zien

Sarri lijkt sowieso op zoek naar vers bloed voor de verdediging van Juventus. La Gazzetta dello Sport meldde dinsdag dat Paratici een lijst heeft opgesteld met mogelijke kandidaten voor de rechtsbackpositie, met daarop een prominente plek voor Sergiño Dest. De international van de Verenigde Staten toont bij Ajax regelmatig zijn aanvallende opties, net zoals Gosens dat doet bij Atalanta. Verschil is wel dat Dest in Amsterdam gewend is om in een viermansverdediging te opereren, terwijl Gosens als linkermiddenvelder een defensie bestaande uit drie ploeggenoten achter zich weet. Sarri is naar verluidt op zoek naar een opvolger op de lange termijn van João Cancelo, die vorig jaar overstapte naar Manchester City. Juan Cuadrado vult de positie van rechtsback dit seizoen heel behoorlijk in, maar de Colombiaan is van nature wel een middenvelder die ook als buitenspeler uit de voeten kan.

Gosens staat voor een belangrijke beslissing, zeker ook gezien zijn interlandloopbaan. Een definitieve keuze tussen Duitsland en het Nederlands elftal is mede vanwege de coronacrisis nog niet gemaakt, al werd hij in maart door bondscoach Joachim Löw al wel opgeroepen voor een oefeninterland van die Mannschaft. De uitbraak van het coronavirus zorgde echter voor het tijdelijk stilleggen van het voetbal in Europa. Gosens zal met het oog op het EK van 2021 wekelijks willen spelen. Bij Atalanta is de flankspeler uitgegroeid tot een dragende kracht die alom wordt gewaardeerd. In het shirt van Juventus zal hij zich weer helemaal opnieuw moeten bewijzen, en dat ook nog eens bij een club waar het verwachtingspatroon veel hoger ligt. Gosens lijkt derhalve op pas 26-jarige leeftijd al op een kruispunt in zijn loopbaan te staan.