Ajax en Feyenoord strijden om Egyptenaar: ‘Ik verwacht snel een bod op mij’

Abdel Rahman Magdi denkt goede kans te maken op een overgang naar Ajax of Feyenoord. De 22-jarige Egyptische vleugelaanvaller, die vorige week al door media in eigen land aan de Amsterdammers werd gelinkt, verwacht dat de topclubs uit de Eredivisie spoedig een bod op hem zullen uitbrengen. Ismaily SC vraagt naar verluidt omgerekend 1,7 miljoen euro voor de buitenspeler.

"Ik wil in het buitenland spelen, zeker nu ik nog jong ben", zo laat de aanvaller van Ismaily SC weten in de Egyptische media. Magdi zinspeelt al langer op een oversteek naar Europa, maar verwacht nu snel een doorbraak. "Na de Africa Cup Onder-23 (eind november, red.) ben ik aangeboden bij Nederlandse clubs als Ajax en Feyenoord. Desondanks heeft Ismaily nog geen bod ontvangen, maar ik verwacht dat er nog deze week een aanbieding komt."

Magdi was op de Africa Cup-editie waar hij over spreekt vaste basisspeler in het Onder 23-elftal van Egypte. Het land overleefde de groepsfase als winnaar en in de halve finale werd Zuid-Afrika met 3-0 verslagen, mede door twee doelpunten van Magdi. De finale tegen Ivoorkust werd na verlenging met 2-1 gewonnen. Vijf spelers van Egypte werden opgenomen in het Team van het Toernooi, maar de naam van Magdi ontbrak. Desondanks maakte hij genoeg indruk op Ajax.

Vorige week meldden Egyptische media dat directeur voetbalzaken Marc Overmars nog geen bod heeft uitgebracht op Magdi, die in 2019 zijn debuut maakte in de nationale ploeg in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Niger. Ajax was voorlopig niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs. De Amsterdammers willen een lager vast bedrag betalen, maar bieden wel een percentage bij doorverkoop. Woensdag meldde het Deense BT overigens dat Ajax op het punt staat om Mohammed Kudus van FC Nordsjælland aan te trekken.