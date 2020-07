Sergio Ramos wekt grote verbazing met foto: ‘Ben je écht 34 jaar oud?’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Sergio Ramos kan de landstitel ruiken met Real Madrid. De Koninklijke kan zich donderdagavond middels een thuiszege op Villarreal voor het eerst sinds 2017 kronen tot kampioen van LaLiga. "Wij zijn aan de beurt. We gaan ervoor!", schrijft Ramos op Instagram bij een foto van zichzelf op het trainingscomplex van Real Madrid. In de reacties klinkt echter vooral bewondering voor de imposante fysiek van de aanvoerder. Zo laten spelers als Vinícius Júnior en Mitchell Dijks weten onder de indruk te zijn van het gespierde lichaam van Sergio Ramos. Ook het officiële account van LaLiga reageert: "Ben je écht 34 jaar oud?" Lucas Vázquez roept zijn ploeggenoot lachend op om te stoppen met het gebruik van Instagram-filters. De foto heeft na iets meer dan een uur al ruim een miljoen likes verzameld.