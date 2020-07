Uniek dieptepunt voor Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur

Steven Bergwijn begint woensdagavond om 19.00 uur op de bank bij Tottenham Hotspur tijdens de uitwedstrijd tegen Newcastle United. De aanvaller is door trainer José Mourinho voor de tweede keer op rij gepasseerd: zondag mocht Bergwijn maar negen minuten meedoen tegen Arsenal. Het is voor Bergwijn de eerste keer sinds hij in in januari overkwam van PSV dat hij tweemaal op rij plaatsneemt op de bank in de Premier League.

Mourinho kiest woensdagavond voor exact dezelfde elf namen als tegen Arsenal, een wedstrijd die met 2-1 werd gewonnen. Dat betekent dat Serge Aurier ook in de basis begint. Maandag werd bekend dat Christopher Aurier, de broer van de verdediger, in Toulouse is doodgeschoten. Woensdag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Het was onzeker of Aurier na het persoonlijke drama zou kunnen spelen tegen Newcastle United.

Tottenham Hotspur werd deze week onaangenaam verrast door het nieuws dat Manchester City volgend seizoen mag uitkomen in Europees verband. De ploeg van Mourinho moet daardoor op de zesde plaats zien te eindigen om zich te kwalificeren voor de tweede voorronde van de Europa League. Op dit moment staan the Spurs achtste, met drie punten achterstand op nummer zes Wolverhampton Wanderers.

Newcastle United is na 35 speelrondes terug te vinden op de dertiende plek. De club kan niet meer degraderen, maar kan zich ook niet meer kwalificeren voor Europees voetbal. The Magpies verloren de laatste twee duels. Men kan tegen Tottenham Hotpsur niet beschikken over Danny Rose. De linksback is een basisspeler in het team van Steve Bruce, maar wordt gehuurd van Tottenham Hotspur en mag niet uitkomen tegen die ploeg.

Opstelling Newcastle United: Krafth, Schär, Fede Fernández, Yedlin; Saint-Maximin, Shelvey, Bentaleb, Ritchie; Almirón; Gayle

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Kane, Son.