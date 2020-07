Ziyech maakt zich geen zorgen: ‘Er lopen hier meer spelers rond zoals ik’

Hakim Ziyech reisde eind vorige week af naar Londen en de van Ajax overgenomen middenvelder heeft inmiddels zijn eerste trainingen als speler van Chelsea achter de rug. De spelmaker was dinsdagavond ook van de partij op Stamford Bridge om zijn nieuwe ploeggenoten in actie te zien tegen Norwich City (1-0 overwinning voor Chelsea) en liep na afloop van dat duel op de clubkanalen alvast vooruit op het nieuwe seizoen.

“Het betekent veel om hier nu te staan. Als jonge jongen wil je altijd voor een grote club spelen, bijvoorbeeld in de Premier League. Dit is altijd een grote club geweest en ik ben enorm blij”, reageert een duidelijk trotse Ziyech. “Kijk eens naar de spelers die hier hebben gespeeld. Toen ik in de jeugd van sc Heerenveen zat waren we altijd voor Chelsea vanwege spelers als Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, al die grote namen. Het betekent veel dat ik hier nu kan spelen.”

Ziyech gaat met een van die grote namen samenspelen en hij laat weten dat de aanwezigheid van manager Lampard een grote rol heeft gespeel in zijn keuze voor the Blues: “Ik heb altijd gezegd dat ik geniet van de manier waarop hij zijn team laat voetballen, het aanvallende spel. Het was een belangrijke beslissing voor mij om hiernaartoe te komen.” De nieuwkomer wil de supporters van de club laten genieten van zijn spel: “Ik wil hetzelfde doen als ik de laatste twee, drie jaar bij Ajax heb gedaan.”

Hij is er niet bang voor dat dit niet zal lukken vanwege de intensiteit van het spel in Engeland: “Mensen hebben me altijd verteld dat de Premier League een zware competitie is, ik weet dat dat ook klopt. Ze zeiden altijd dat ik er fysiek niet klaar voor was, maar als je naar de rest van de competitie kijkt zie je spelers met dezelfde lichaamsbouw als ik. Voetbal speel je met je hoofd, je moet slim zijn en ruimtes creëren. Het zit ‘m altijd in de kleine dingen.”