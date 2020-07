‘Carel Eiting kan Ajax verlaten na hernieuwde interesse uit Italië’

Sampdoria is Carel Eiting nog niet uit het oog verloren, zo verzekert het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. De middenvelder van Ajax was vorig jaar al in beeld bij la Samp en de club uit Genua heeft volgens de berichtgeving nu opnieuw gepolst of Eiting openstaat voor een verhuizing naar Noord-Italië.

De door Ajax opgeleide Eiting maakte eind 2017 al zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar de nu 22-jarige middenvelder is er sindsdien mede vanwege blessureleed niet in geslaagd om uit te groeien tot absolute basisspeler. In het afgelopen seizoen kwam hij in totaal zes keer in actie in de Eredivisie en maakte hij driemaal de negentig minuten vol.

Het is niet duidelijk of Ajax openstaat voor een vertrek van Eiting, die nog vastligt tot medio 2022. Door de aanwezigheid van Ryan Gravenberch, Razvan Marin, Donny van de Beek en Jurgen Ekkelenkamp is de concurrentie voor de posities waar Eiting uit de voeten kan in ieder geval fors. Met de naderende komst van Mohammed Kudus lijkt hij er bovendien nog een concurrent bij te krijgen. De Ghanees speelt doorgaans op een meer aanvallende positie, maar kan ook op het middenveld uit de voeten.

Als Eiting er inderdaad voor kiest om naar Sampdoria over te stappen, kan hij gaan samenspelen met onder meer voormalige Eredivisie-spelers Julian Chabot en Morten Thorsby. De ploeg van trainer Claudio Ranieri bezet momenteel de veertiende plek in de Serie A en moest eerder dit seizoen nog vrezen voor degradatie. De voorsprong op het onder de rode streep bivakkerende Lecce is inmiddels opgelopen tot zes punten.