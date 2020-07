‘Christian Eriksen mag na halfjaar al uitkijken naar nieuwe werkgever’

Internazionale haalde Christian Eriksen in januari voor twintig miljoen euro naar Italië, maar veel plezier heeft de middenvelder nog niet beleefd aan zijn overgang. De ex-speler van Ajax en Tottenham Hotspur is er vooralsnog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren in het elftal van trainer Antonio Conte en kwam in de afgelopen twee wedstrijden in totaal zelfs maar acht minuten in actie.

Sport Mediaset weet woensdagmiddag te melden dat Inter niet afwijzend tegenover een snel vertrek van Eriksen staat. Als er een club aankomende zomer bereid is om zestig miljoen te betalen voor de spelmaker, mag hij zelfs na een halfjaar al vertrekken. Eerder gingen er al geruchten dat Conte eigenlijk helemaal niet op de komst van Eriksen zat te wachten en liever Arturo Vidal in Milaan had willen verwelkomen.

Eriksen was maandagavond na de 3-1 overwinning op Torino ook onderwerp van gesprek tijdens een persconferentie van Conte. De oefenmeester liet zijn pupil tijdens dat duel zes minuten voor tijd invallen: “Hij moet aan een bepaald niveau voldoen, maar we moeten er ook voor waken dat we het elftal in balans houden. Hij verbetert zich en hij heeft door dat hij bij een ambitieuze club zit waar veel van hem gevraagd wordt.”

“De verwachtingen in Italië zijn hoog. Hoe groter je naam, des te hoger de verwachtingen van de mensen zijn. Ik heb in Engeland gewerkt en de situatie daar is aangenamer, vrediger. Hij is toegewijd en hij doet het goed, maar ik moet beslissingen nemen die het best zijn voor Inter”, liet Conte een paar dagen geleden optekenen. Eriksen ligt nog tot medio 2024 vast bij i Nerazzurri.