WK in Qatar gaat van start op een maandagochtend om 11.00 uur

De FIFA heeft woensdagmiddag, precies twee jaar na de finale van het laatste WK, het speelschema van het WK 2022 bekendgemaakt. Het toernooi zal op maandag 21 november van start gaan in de Golfstaat, waarna in een tijdsbestek van 4 weken 64 wedstrijden worden gespeeld.

Tijdens de groepsfase van het toernooi worden er maar liefst vier wedstrijden op een dag gespeeld. De eerste wedstrijd vindt plaats om 11 uur ’s ochtends Nederlandse tijd, waarna er ook om 14.00 uur, 17.00 uur en 20.00 uur wordt gespeeld. De laatste ronde van de groepswedstrijden en de duels in de knockout-fase vinden plaats om 16.00 en 20.00 uur.

De eindstrijd staat in de planning voor zondag 18 december, de nationale feestdag van Qatar en een week voor Kerstmis. De finale zal worden gespeeld in het Lusail stadion, met een capaciteit van tachtigduizend toeschouwers het grootste onderkomen van het toernooi.

Het WK zal in de winter worden gespeeld om de hoogste temperaturen in Qatar te omzeilen. Het is de eerste keer dat het toernooi niet in de zomermaanden wordt afgewerkt. Eind dit jaar wordt er geloot voor de kwalificatiereeks en dan zal het Nederlands elftal ook weten waar het aan toe is.

