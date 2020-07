33-jarige Hulk bevestigt aanbiedingen van diverse Champions League-clubs

Givanildo Vieira de Souza, beter bekend onder zijn voetbalnaam Hulk, is op zoek naar een nieuwe werkgever. De inmiddels 33-jarige aanvaller, die later deze maand zijn 34ste verjaardag viert, is namelijk niet van plan om zijn in december aflopende contract bij het Chinese Shanghai SIPG te verlengen. De geroutineerde spits, met 48 interlands namens Brazilië achter zijn naam, heeft inmiddels al enkele lucratieve aanbiedingen binnengekregen, zo benadrukt hij.

"Mijn verbintenis in China loopt inderdaad in december af en ik heb de club al laten weten dat ik geen interesse heb in een contractverlenging", laat Hulk optekenen in de Braziliaanse media. "Vanuit verschillende landen is al een bod neergelegd bij mijn zaakwaarnemer, inclusief een aantal Europese topclubs die in de Champions League uitkomen. Tevens zijn er diverse aanbiedingen van Braziliaanse clubs binnengekomen in de afgelopen tijd."

Hulk benadrukt dat niet alles valt of staat met een riant salaris. "Geld heeft voor mij geen prioriteit. Ik neem de tijd en luister goed naar wat mijn management te vertellen heeft. Ik wil een weloverwogen keuze maken over mijn volgende club. In december ben ik transfervrij, maar wat er dan gaat gebeuren staat nog niet vast", aldus de fysiek sterke aanvaller, die sinds medio 2016 verbonden is aan Shanghai SIPG.

De door topclubs in Europa begeerde Hulk maakte destijds voor ruim 55 miljoen euro de overstap van Zenit Sint-Petersburg naar China. Met de Russische club speelde hij al eens in de Champions League, net als in zijn periode bij FC Porto tussen 2008 en 2012.