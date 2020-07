NEC sluit meervoudig WK-ganger Édgar Barreto opnieuw in de armen

Édgar Barreto keert na een afwezigheid van dertien jaar terug bij NEC, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdagmiddag bekend. De 36-jarige middenvelder heeft zich voor een seizoen verbonden aan de Nijmegenaren. In de verbintenis is bovendien de optie opgenomen om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen. Barreto zal daarna de kans krijgen om als trainer in te stromen in de jeugdopleiding van NEC.

NEC was de club die Barreto in 2004 zijn eerste kans op de Europese velden gaf. De middenvelder, die woensdag zijn 36e verjaardag viert, bleef vervolgens drie jaar lang actief bij de club, waarna dienstverbanden bij Reggina, Atalanta, Palermo en Sampdoria volgden. Met zestig interlands namens Paraguay achter zijn naam mag Barreto zich ook een ervaren international noemen. De routinier nam met zijn land onder meer deel aan de WK’s van 2006 en 2010.

“Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over mijn sportieve toekomst. Ik voelde dat ik nog niet klaar was om te stoppen met mijn carrière. Ik ben fit en wilde mijn ervaring uitdragen naar jonge spelers. Ik kreeg daarbij verschillende aanbiedingen van clubs, maar het plan van NEC sprak me het meest aan. De trainer heeft een leidende rol voor mij in gedachten en dit past bij mij als persoon. Mijn gevoel zegt me dat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan hetgeen de club ambieert: terugkeren naar de Eredivisie”, reageert Baretto op zijn rentree.

“Ik ben nog altijd erg ambitieus en wil strijden voor het hoogst haalbare. Ik waardeer het enorm dat ik kan terugkeren bij NEC In Nijmegen, de stad waar ik van houd en waar ik graag ben met mijn familie. Dit voelt als thuiskomen. De komende jaren wil ik de club helpen die mij altijd zoveel heeft gegeven. De berichten van N.E.C. en haar supporters hebben me de afgelopen weken veel goeds gedaan en dat heeft er mede toe geleid dat ik deze keuze heb gemaakt; ik wilde terugkeren naar NEC”, sluit hij af. Barreto is na Jordy Bruijn, Marthias De Wolf en Elayis Tavsan de vierde nieuwe aanwinst van NEC voor het aankomende seizoen.

