‘Galatasaray komt voor opvolging Henry Onyekuru uit in de Eredivisie’

Galatasaray huurde Henry Onyekuru het afgelopen halfjaar van AS Monaco, maar de Nigeriaanse aanvaller is inmiddels weer teruggekeerd naar het prinsdom. De grootmacht uit Istanbul moet zodoende op zoek naar een vervanger en komt mogelijk uit in de Eredivisie. Verschillende Turkse media maken woensdag namelijk melding van de interesse van Galatasaray in sc Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke.

Onder meer Takvim en Fotomaç pakken uit met de interesse van Cimbom. Ejuke, een landgenoot van Onyekuru, wordt volgens de berichtgeving door Galatasaray vanwege zijn snelheid en doelgerichtheid beschouwd als een soortgelijke speler als de vertrokken aanvaller.

De 22-jarige linksbuiten werd vorig jaar zomer door Heerenveen voor twee miljoen euro overgenomen van het Noorse Vaalerenga en was het afgelopen seizoen in 25 Eredivisie-wedstrijden goed voor 9 goals en 4 assists. Ejuke ligt nog tot medio 2023 vast in Friesland, waardoor er waarschijnlijk wel een forse transfersom op tafel dient te komen.

Voetbal International maakte eind mei al melding van een bod van een niet nader genoemde Chinese club op Ejuke. Deze gegadigde zou destijds bereid zijn geweest om zeven miljoen neer te tellen voor de aanvaller. Heerenveen zou echter minstens het dubbele willen zien voor zijn smaakmaker.