Buijs boort verhaal over door Robben ‘opgeëist’ rugnummer de grond in

Het is de bedoeling dat Arjen Robben komend seizoen het shirt met rugnummer 10 draagt bij FC Groningen, dat de 36-jarige vleugelaanvaller onlangs verwelkomde. Het is echter niet zo dat de voormalig international van het Nederlands elftal het betreffende nummer heeft opgeëist, zo verzekert trainer Danny Buijs woensdag in een video-interview met het Dagblad van het Noorden.

"Dat kwam vanuit de club zelf", verklaart de oefenmeester van de Trots van het Noorden. "Toen is aangegeven dat het qua marketing interessant kon zijn om Robben met dat nummer te laten spelen." Ramon Pascal Lundqvist droeg afgelopen seizoen nog het shirt met nummer 10. De Zweedse middenvelder heeft er echter geen moeite mee om van rugnummer te wisselen. "’Als Ramon daar ook vrede mee heeft, is het prima. Anders pak ik een ander nummer’. Zo stond hij erin", zo verduidelijkt Buijs.

Buijs is een leergierige trainer en derhalve benieuwd naar de ervaringen die Robben heeft opgedaan bij onder meer Chelsea, Real Madrid en Bayern München. "Deze jongen heeft zestien à zeventien jaar onafgebroken in de absolute top gespeeld", zo benadrukt de coach in Groningse dienst. "Ik ben erg nieuwsgierig: hoe ging het eraan toe? Hoe bereidden ze trainingen voor? Wat voor trainingsvormen werden er gehanteerd? En omgangsvormen? Hij kan ons uitdagen en van tips voorzien."

Comeback @ArjenRobben loading... ??? Arjen Robben is terug op Gronings gras. We volgden hem tijdens één van zijn trainingen deze week. ? https://t.co/OR0TEbM2sn#laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/Rp8iG0B56M — FC Groningen (@fcgroningen) July 10, 2020

Robben is wat betreft Buijs niet de enige aanvallende versterking voor het seizoen 2020/21. "Je hoeft er niet voor geleerd te hebben om te zien dat wij daar nog spelers zoeken. Ritsu Doan is vorig jaar vertrokken; datzelfde geldt voor Charlison Benschop en Kaj Sierhuis. In de winter is Daishawn Redan gekomen, maar die is weer terug naar Hertha BSC. Ook Joel Asoro is weer weg", aldus Buijs, die met FC Groningen volop in voorbereiding is op de nieuwe jaargang in de Eredivisie. Het is de verwachting dat er vanaf medio september weer in competitieverband kan worden gespeeld.

Vlak na de bekendmaking van de komst van Robben begon een ware run op seizoenkaarten van FC Groningen. De clubleiding verwacht dat het maximaal aantal van 15.000 stuks zal worden verkocht. Daarnaast vlogen de Robben-shirts als warme broodjes over de toonbank in de fanshop. "Sinds het weekend hebben we al bijna 1700 bestellingen gekregen. We zijn alleen maar aan het bedrukken, klaarleggen; het gaat maar door. En in de winkel blijven de mensen maar binnenkomen, iedereen wil shirtjes hebben", zei hoofd merchandising Tim van der Molen begin juli in gesprek met RTV Noord.

Robben kan op 1 augustus zijn officieuze debuut maken voor FC Groningen, dat die dag in vriendschappelijk verband aantreedt tegen Heracles Almelo. Daarna volgen nog oefenduels met onder meer FC Emmen en PEC Zwolle. Robben verkeert in topconditie, zo blijkt uit beelden die FC Groningen vorige week vrijdag naar buiten bracht. De routinier had toen net zijn eerste trainingsweek achter de rug.