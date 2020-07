‘Real Madrid wil voor 120 miljoen euro bezem door de selectie halen’

Real Madrid verkocht onlangs Achraf Hakimi voor veertig miljoen euro aan Internazionale, terwijl Javi Sánchez voor drie miljoen euro overstapte naar Real Valladolid. Volgens Marca staan er nog vier spelers op de nominatie om het Santiago Bernabéu deze zomer te verlaten. De leiding van Real wil naar verluidt in totaal circa 120 miljoen euro overhouden aan uitgaande transfers, zo klinkt het.

De Koninklijke zoekt voorts naar een geschikte oplossing voor Dani Ceballos, dit seizoen als huurling actief voor Arsenal. Volgens bovengenoemde krant wil Real minstens 25 miljoen euro overhouden aan een eventuele tussentijdse transfer van de Spaanse middenvelder, die onder trainer Zinédine Zidane geen uitzicht lijkt te hebben op een vaste plaats op het middenveld. Valencia en Real Betis houden de situatie rondom Ceballos nauwlettend in de gaten.

Jesús Vallejo mag volgens Marca van Real ook uitzien naar een andere werkgever. De centrale verdediger, die in het verleden een seizoen op huurbasis speelde voor Eintracht Frankfurt, staat op de lijstjes van verschillende Bundesliga-clubs. Aanvaller Jorge de Frutos, deze jaargang verhuurd aan Rayo Vallecano, moet Real minstens tien miljoen euro opleveren, met Real Betis en Celta de Vigo als belangstellenden. De aan Real Mallorca uitgeleende Takefusa Kubo wordt ook door de nodige clubs gevolgd, al wil de clubleiding pas na afloop van het seizoen een definitief besluit nemen over de toekomst van de ‘Japanse Messi’, zoals zijn bijnaam luidt.

Bij de koploper in Laliga leeft de hoop dat de verkoop van verschillende spelers goed is voor ruim 120 miljoen euro. Er is onvrede over het feit dat er maar liefst 38 contractspelers rondlopen bij Real, waardoor er wordt overgegaan tot verkoop van een aantal spelers. Met de opbrengst van de uitgaande transfers wil de Spaanse grootmacht ondanks de coronacrisis zakendoen op de transfermarkt.