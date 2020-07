‘Het is de vraag of Liverpool dit de juiste beslissing vindt voor Wijnaldum’

Met een eerste landstitel in dertig jaar tijd heeft Jürgen Klopp onlangs de kroon op zijn werk bij Liverpool gezet. De Duitse oefenmeester bouwde het elftal van the Reds sinds zijn komst naar Anfield in 2015 om van een Engelse subtopper in een alles verslindende machine, die in de afgelopen jaren ook de Champions League, de Europese Super Cup en het wereldkampioenschap voor clubs veroverde. Hoewel Klopp zijn ploeg inmiddels helemaal naar zijn hand heeft gezet en veel lof oogst met zijn heavy metal-voetbal wordt Liverpool toch ook weer elke transferperiode in verband gebracht met de komst van een ‘creatieveling’ op het middenveld. De Engelse grootmacht was eerder al dicht bij de komst van Nabil Fekir, die nadat er tijdens de medische keuring knieproblemen aan het licht kwamen uiteindelijk op het laatste moment te horen kreeg dat hij niet meer op een transfer hoefde te rekenen. Deze zomer is Thiago Alcántara onderwerp van gesprek aan de Mersey en de middenvelder van Bayern München zou zijn huidige ploeggenoten zelfs hebben laten weten graag naar de kersverse kampioen van Engeland te willen verhuizen.

Door Robin Bruggeman

Hoe concreet Liverpool inderdaad in de markt is voor Thiago valt te bezien, aangezien de berichten in de buitenlandse pers elkaar tegenspreken. De club trok zich eerder vanwege financiële overwegingen al terug uit de strijd om de inmiddels naar Chelsea vertrokken Timo Werner en de eventuele komst van Thiago lijkt op het eerste gezicht niet in het transferbeleid van de club te passen. Liverpool heeft in de afgelopen jaren ingezet op het halen van relatief jonge spelers, die in het systeem van Klopp gekneed kunnen worden. Van de grote aankopen van de laatste paar jaar was alleen ‘verschilmaker’ Virgil van Dijk ouder dan 25 en zijn komst werd in de winterse transferperiode van het seizoen 2017/18 gezien als absoluut noodzakelijk om de volgende stap te kunnen zetten. Thiago is met zijn 29 jaar aanmerkelijk ouder dan Van Dijk in die periode was en zou, reservekeepers Adrián en Andy Lonergan niet meerekenend, verreweg de oudste aankoop van de afgelopen jaren worden.

Naast zijn leeftijd lijkt ook Thiago’s blessuregevoeligheid een punt van zorg te zijn: de middenvelder speelde sinds zijn komst naar Bayern slechts 150 van de mogelijke 238 competitieduels en moest de laatste maand van het afgelopen Bundesliga-seizoen ook aan zich voorbij laten gaan vanwege liesklachten. Door zijn volgend jaar aflopende contract is Thiago met een transfersom van naar verluidt 35 miljoen euro wel voor een relatief bescheiden bedrag op te pikken en dit maakt hem een interessante speler voor veel van de grootste clubs van Europa. Of Liverpool uiteindelijk de gok zal wagen hangt verder grotendeels af van welke rol Klopp eventueel weggelegd ziet voor de 37-voudig international van Spanje. De oefenmeester staat bekend als een bewonderaar van Thiago en sprak in de tijd dat hij nog trainer was van Borussia Dortmund louter lovend over de middenvelder. Thiago past op het eerste gezicht echter niet zomaar in de speelstijl die Klopp hanteert, waarbij van de middenvelders onder meer gevraagd wordt dat zij fel druk zetten en negentig minuten blijven lopen.

De vijf meest recente grote aankopen van Liverpool en de leeftijd waarop zij naar Anfield kwamen

‘Droomcontroleur’

Een blik op de statistieken van Opta laat echter zien dat Thiago Klopp wel iets totaal anders zou kunnen bieden dan wat de manager momenteel tot zijn beschikking heeft. Met Fabinho, Georginio Wijnaldum, Naby Keïta, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner en de negentienjarige Curtis Jones is er voor Klopp op het eerste gezicht genoeg te kiezen. Geen enkele van deze middenvelders komt echter in de buurt van de cijfers die Thiago op het gebied van passing en dribbels kan overleggen. In dienst van het nog meer dan Liverpool op balbezit spelende Bayern (65 procent gemiddeld in de Bundesliga ten opzichte van 63 procent voor Liverpool in de Premier League) veroverde Thiago in het afgelopen seizoen het vaakst balbezit van alle middenvelders in de Duitse competitie (9,9 keer per 90 minuten). Geen enkele middenvelder in de Bundesliga verstuurde bovendien meer passes (91 stuks) of dribbelde vaker voorbij een tegenstander (3,6 keer per 90 minuten), wat hem ideaal maakt voor het creëren van man-meer situaties. Thiago wordt door het statistiekenbureau dan ook omschreven als ‘een droomcontroleur die ook nog eens heel goed kan voetballen’.

Puur gekeken naar de cijfers komt van de huidige Liverpool-middenvelders alleen Keïta enigszins in de buurt van wat Thiago in het afgelopen seizoen heeft gepresteerd op het gebied van passing, dribbels, gewonnen duels en balveroveringen. Dat de Guinees sinds zijn overgang van RB Leipzig naar Liverpool twee jaar geleden moeite heeft om aan zijn minuten te komen laat echter zien dat Klopp doorgaans op zoek is naar iets anders voor zijn middenrif, wat slecht nieuws zou kunnen betekenen voor Thiago als hij inderdaad zijn zinnen heeft gezet op een verhuizing naar Anfield. Journalist Neil Jones, Liverpool-watcher namens Goal, vraag zich dan ook af of Thiago daadwerkelijk het ‘ontbrekende puzzelstukje’ is. “Ten eerste kun je moeilijk zeggen dat Liverpool momenteel iets ‘mist’. Ze hebben net met een recordmarge de Premier League gewonnen en liggen op koers om dit seizoen een nieuw puntenrecord neer te zetten. Als we het over de speelstijl hebben, zou beargumenteerd kunnen worden dat een middenvelder die in balbezit van wereldklasse is zeker iets is wat de supporters aan zal spreken. Gezien de manier waarop het elftal opereert, met zoveel nadruk op de backs en aanvallers om het veld groot te maken en kansen te creëren, ben ik echter niet helemaal zeker”, legt hij uit.

Thiago werd onlangs voor de zevende keer op rij kampioen met Bayern. Ook won hij onder meer vier keer de DFB-Pokal

“Het plan van Liverpool vraagt van de middenvelders dat zij zowel offensief als defensief altijd op de goede plek staan. Hierdoor heeft Oxlade-Chamberlain bijvoorbeeld moeite om op reguliere basis aan spelen toe te komen. Keïta is een andere speler die zijn volledige potentie nog moet zien te benutten en dat ligt er deels aan dat hij deze positionering nog volledig onder de knie moet zien te krijgen. Iemand als Wijnaldum doet dat inmiddels zonder erover na te hoeven denken.” Wijnaldum is met zijn 29 jaar inmiddels even oud als Thiago op dit moment is en de Oranje-international is al vier jaar lang een vaste waarde op het middenveld van the Reds. Met een nog tot volgend jaar doorlopend contract is Wijnaldum echter al enige tijd onderwerp van gesprek in Engeland en op het eerste gezicht lijkt hij ook degene te zijn die het meest te verliezen heeft mocht Liverpool er wel voor kiezen om Thiago binnen te halen.

‘De contractsituatie van Wijnaldum is zeker interessant’

Aanvoerder Henderson heeft dit seizoen eens te meer bewezen een zeer belangrijke schakel te zijn voor te ploeg, terwijl Fabinho zich na een enigszins moeizaam verlopen aanpassingsperiode inmiddels ook vast in het elftal heeft gespeeld. De Braziliaan speelt bovendien in een meer verdedigende rol dan Thiago doorgaans doet, wat hem zeer belangrijk maakt voor de defensieve stabiliteit van het elftal. “Als Thiago komt, en op dit moment lijkt me dat onwaarschijnlijk, dan zal hij inderdaad verwachten veel wedstrijden in de basis te beginnen. Gezien Fabinho’s prestaties als diepste middenvelder, zou je zeggen dat zijn rol die van een nummer 8 zou zijn, voornamelijk aan de linkerkant. Dan zou hij de concurrentie aangaan met Wijnaldum, Keïta en Oxlade-Chamberlain”, legt Jones uit. “Keïta speelt goed en Wijnaldum is iemand die veel vertrouwen geniet. Curtis Jones heeft ook veel potentie, terwijl Oxlade-Chamberlain goed van pas lijkt te komen in bepaalde wedstrijden waarin Liverpool opener speelt en meer risico’s neemt.”

Een voornaam vraagstuk in deze kwestie vormt echter wel de contractsituatie van Wijnaldum. Hoewel de Oranje-international nooit heeft laten doorschemeren op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging, is hij inmiddels wel zijn laatste contractjaar ingegaan. Wijnaldum werd in de zomer van 2016 voor een kleine dertig miljoen overgenomen van Newcastle United en hij tekende destijds een vijfjarig contract. Met een vermeend jaarsalaris van bijna 4,5 miljoen bevindt de middenvelder zich momenteel in de middenmoot van het salarishuis van Liverpool, achter spelers als Xherdan Shaqiri, Joël Matip, Dejan Lovren en de vertrekkende Adam Lallana. “De contractsituatie van Wijnaldum is zeker interessant. Liverpool heeft nooit enige indicatie gegeven dat ze hem willen verkopen, ze hebben een paar jaar geleden bijvoorbeeld ook toegestaan dat Emre Can zijn contract af liet lopen om transfervrij over te stappen naar Juventus. Ik had echter verwacht dat ze deze situatie inmiddels opgelost zouden hebben als ze zijn contract inderdaad gaan verlengen”, zegt Jones daarover.

‘Hij wilde Georginio Wijnaldum naar Ajax brengen, maar dat had geen zin’

“Gezien Wijnaldums leeftijd lijkt het logisch dat hij op zoek is naar zijn laatste grote contract en het is de vraag of Liverpool dit op dit moment beschouwt als de juiste beslissing… misschien niet. Hij speelt nog steeds vaker wel dan niet en hij heeft op zoveel posities gespeeld dat het raar zou zijn om hem ineens als overbodig te beschouwen. Mijn gesprekken met mensen rond de club zijn altijd vrij relaxed geweest, ze maken zich geen zorgen, waardoor het erop lijkt dat de situatie opgelost is. Het zou mij niet verbazen als hij blijft om zijn laatste contractjaar uit te dienen.” Wijnaldum zou in dat geval volgend jaar een paar maanden voor zijn 31e verjaardag nog een laatste avontuur aan kunnen gaan. Een terugkeer naar de Eredivisie lijkt in ieder geval nog te vroeg te komen voor een speler die momenteel nog een belangrijke schakel is bij een van de beste clubs van Europa en Jones verwacht dat Wijnaldum opties genoeg zal hebben als hij inderdaad vertrekt: “Qua bestemming denk ik dat hij overal terecht zou kunnen. Hij heeft zoveel verschillende kwaliteiten en ervaring en hij heeft ook een enorm sterk karakter. Ik weet dat hij gesproken heeft over een terugkeer bij een van zijn oude clubs in Nederland, maar dat zal nog wel een paar jaar duren. Voor die tijd zou ik een grotere club die in de Champions League speelt suggereren.”