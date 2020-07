BT: Kudus voor vijf jaar en minimaal negen miljoen naar Ajax

Ajax heeft Mohammed Kudus binnen, zo schrijft BT. De Ghanees international kost de Amsterdammers minimaal negen miljoen euro, een transfersom die middels bonussen nog verder kan oplopen. De negentienjarige aanvaller tekent voor vijf jaar in de Johan Cruijff ArenA. Een officiële bevestiging van beide clubs laat vooralsnog op zich wachten.

De transfer van Kudus naar Ajax betekent net geen recorddeal voor Nordsjaelland. Emre Mor blijft voorlopig de duurst verkochte speler van de Deense club. De Turks international maakte in de zomer van 2016 voor 9,75 miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund. Wanneer de transfer daadwerkelijk doorgang vindt, dan wordt Kudus de derde versterking voor de selectie van trainer Erik ten Hag voor volgend seizoen.

Eerder dit jaar maakte Ajax al de komst van Antony bekend. Het Braziliaanse talent wordt voor minimaal 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen overgenomen van São Paulo. Maarten Stekelenburg is transfervrij overgenomen van Everton. Volgens De Telegraaf hoopt directeur voetbalzaken Marc Overmars dat hij eerste doelman André Onana met een nieuw contract kan verleiden om nog een jaar in Amsterdam te blijven.

Kudus maakte indruk bij het Ghanese Right to Dream en kwam in 2018 terecht bij Nordsjaelland. De afgelopen jaren werd Kudus in verband gebracht met tientallen clubs uit de grootste competities. Onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United, Everton, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria, Internazionale en Olympique Marseille zouden de verrichtingen van de tiener uit Ghana volgen