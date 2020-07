Instagram Fortuna Sittard ontploft na oproep in Turkse Expeditie Robinson

Acun Ilicali staat op het punt om Fortuna Sittard over te nemen, zo liet de zakenman maandagavond weten in het televisieprogramma Survivor, de Turkse variant van Expeditie Robinson. De zakenman uit Turkije deed tevens de oproep om het Instagram-account van de Limburgse club te gaan volgen, met als gevolg dat het aantal volgers in slechts enkele dagen tijd meer dan is verdubbeld.

Fortuna had volgens De Limburger maandag nog 21.000 volgers op Instagram, maar na de boodschap van Ilicali staat de teller op ruim 50.000. In de reacties onder de berichten op het social media-kanaal is de voertaal bovendien Turks, zo blijkt onder meer uit de post van Fortuna over de verkoop van de thuistenues van het seizoen 2019/20.

De overname van Fortuna door Ilicali hangt al enige tijd in de lucht. De huidige eigenaar Isitan Gün liet zich al ontvallen dat hij er alle vertrouwen in heeft dat beide partijen tot een definitief akkoord zullen komen. De KNVB moet nog wel groen licht geven, mocht Ilicali meer dan 25 procent van de aandelen van Fortuna in handen willen krijgen. De zakenman, voornamelijk actief in de Turkse televisiewereld, nam in Survivor alvast een voorschot op de toekomst: "Ons avontuur bij Fortuna is begonnen", zo klonk het vol ambitie.