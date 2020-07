Dest ging op gesprek bij Bundesliga-club: ‘Bij Ajax miste hij de warmte’

David Endt, oud-speler van Ajax, was later jarenlang betrokken bij de Amsterdamse club als teammanager. Naast schrijver en columnist is hij groot fan van het Italiaanse en Zuid-Amerikaanse voetbal. Als iemand Antony, de nieuwe aankoop van Ajax, vaak heeft zien spelen, is hij het wel. In onderstaande video van DAZN vertelt hij waarom directeur voetbalzaken Marc Overmars er geweldig aan heeft gedaan om dit Braziliaanse talent binnen te halen. Verder doet hij een onthulling over Sergiño Dest, die hij een aantal jaren begeleidde als zaakwaarnemer. Het had weinig gescheeld of de jonge back was al veel eerder naar Duitsland verkast. Bovendien weet de sportjournalist op wie alle ogen gericht zullen zijn komend seizoen en voorspelt de nieuwe smaakmaker bij Ajax.