Dortmund betaalt salaris van 3 miljoen aan zeventienjarige

Riccardo Calafiori heeft een contractaanbieding van AS Roma naast zich neergelegd. Juventus en Paris Saint-Germain hebben interesse voor de jonge vleugelverdediger, maar Fiorentina heeft reeds een bod uitgebracht. (Diverse Italiaanse media)

David Alaba raakt het door zijn hoge salariseisen niet eens met Bayern München over een nieuw contract. Alleen Manchester City, Chelsea en Paris Saint-Germain kunnen zich zijn komst veroorloven, maar daar wil de Oostenrijkse verdediger niet naar toe. (BILD)