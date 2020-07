‘Mourinho bedenkt constructie om Ajax te dwarsbomen op transfermarkt’

Pierre-Emile Höjbjerg staat naast Ajax en Manchester City ook op het lijstje van Tottenham Hotspur en volgens de London Evening Standard is de interesse wederzijds. Manager José Mourinho is naar verluidt bereid om vleugelverdediger Kyle Walker-Peters te betrekken in een deal voor de Deense middenvelder, die niet van plan is om zijn tot medio 2021 lopende contract bij Southampton te verlengen.

Volgens voornoemde Engelse krant beschikt Tottenham over de beste papieren om Höjbjerg deze zomer naar Noord-Londen te halen. Southampton vraagt volgens berichtgeving in Engeland in de richting van veertig miljoen euro voor de 24-jarige controleur, maar het bestuur van the Spurs heeft er vertrouwen in dat de vraagprijs naar beneden kan worden gebracht door Walker-Peters aan te bieden bij de competitiegenoot. De rechtsbenige verdediger wordt dit seizoen door Tottenham verhuurd aan Southampton en maakt dus wellicht definitief de overstap naar the Saints.

Waarom Ajax-doelwit Höjbjerg onlangs zijn aanvoerdersband moest inleveren

Pierre-Emile Höjbjerg moest onlangs zijn aanvoerdersband inleveren bij Southampton. Een vertrek uit Zuid-Engeland lijkt aanstaande. Lees artikel

Mourinho is volgens de London Evening Standard specifiek op zoek naar een controlerende middenvelder, omdat de momenteel geschorste Eric Dier vaak een linie naar achteren wordt gehaald. De Portugese manager is onder de indruk van de kwaliteiten van Höjbjerg en denkt dat hij zeker een versterking kan zijn voor komend seizoen. Tottenham heeft echter nog geen officieel bod neergelegd bij Southampton, dat maandag nog knap een punt pakte bij Manchester United: 2-2. De Deense middenvelder bleef overigens de hele wedstrijd op de bank zitten.

Höjbjerg is geenszins van plan om zijn contract bij Southampton te verlengen. Hierop werd onlangs besloten om hem de aanvoerdersband te ontnemen. De clubleiding wil hem het liefst deze zomer nog verkopen, om zo te voorkomen dat de international van Denemarken volgend jaar gratis de deur uitloopt. The Telegraph meldde vorige week nog dat Ajax interesse zou hebben in een deal die omgerekend zestien miljoen euro moet kosten.