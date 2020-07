Jerdy Schouten: ‘Feyenoord? Ik weet niet of ik dat had gewild’

Jerdy Schouten maakte afgelopen zomer de overstap van Excelsior naar Bologna. Hij liet Nederland achter zich voor een kans in de Serie A en die overstap heeft voor hem bijzonder goed uitgepakt. De middenvelder heeft zich in de basis gespeeld en was onlangs een van de uitblinkers in de gewonnen uitwedstrijd tegen Internazionale (1-2). Door zijn goede spel in Italië durft Schouten zelfs een kans bij het Nederlands elftal niet uit te sluiten.

Marten de Roon haalde als middenvelder van Atalanta het Nederlands elftal en mag zich onder bondscoach Ronald Koeman zelfs basisspeler noemen. Of het voor de 23-jarige Schouten ook mogelijk is? “Ik ga dat niet van mezelf zeggen, maar je hebt wel gelijk: het kan. In voetbal is niets onmogelijk”, aldus Schouten tegenover Voetbal International. “Laat ik er dan dit over zeggen: het is de droom van elke jongen ooit voor Oranje te spelen, dus ook die van mij. En als de bondscoach op een dag denkt dat ik er eventueel klaar ben, dan zal ik blij zijn. En zo niet, dan probeer ik me gewoon zo goed mogelijk verder te ontwikkelen om het uiterste uit mijn voetbalcarrière te halen.”

Schouten maakte in het seizoen 2018/19 grote indruk in het shirt van Excelsior. Een transfer naar Feyenoord zat er desondanks niet in. Marco van Basten gaf als analist van FOX Sports aan dat hij het raar vond dat de beste voetballers van Rotterdam niet bij Feyenoord spelen. Daarmee doelde hij niet alleen op schouten, maar ook op Denzel Dumfries, Marten de Roon en Rick van Drongelen, terwijl de club zelf spelers als Oussama Idrissi en Vincent Janssen wegstuurde. “Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen", reageert Schouten. "Het is best opvallend dat veel goede voetballers uit de regio Rotterdam nooit voor Feyenoord hebben gespeeld.”

“We hebben allemaal wel wat met de club, denk ik, alleen is het er nooit van gekomen”, aldus de Bologna-middenvelder, die niet weet of hij gehapt zou hebben als Feyenoord hem had gevraagd. “We kunnen nu wel over Feyenoord speculeren, alleen zijn ze nooit geweest. En stel dat het wél zo was, dan weet ik niet of ik wel had gewild. Het moet allemaal maar net goed passen en ik had het geluk dat het zo was bij Telstar, Excelsior en nu Bologna.”