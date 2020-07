‘Ik denk dat de kans heel klein is dat ik echt nog bij PSV ga spelen’

Derrick Luckassen heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2023, alvorens hij op huurbasis de overstap maakte naar RSC Anderlecht. Zijn nieuwe contract in het Philips Stadionis opvallend, daar hij afgelopen seizoen nog uitsprak dat hij niet meer voor PSV wilde spelen. Ondanks een nieuwe verbintenis ziet de ex-speler van AZ geen toekomst voor zich in Eindhoven.

“Ik denk dat de kans heel klein is dat ik echt nog bij PSV ga spelen”, reageert Luckassen in De Telegraaf. “Ik heb dan wel voor een jaar bijgetekend, maar dat was een voorwaarde van PSV. Zo willen ze voorkomen dat ik transfervrij wegga. PSV wil zijn geld terug en mij maakte het niet zoveel uit. Het geeft mij alleen maar een jaartje extra zekerheid.” Luckassen maakte in 2017 voor vijf miljoen euro de overstap van AZ naar PSV.

Luckassen kwam na zijn transfer naar PSV amper aan de bak. Na een mislukte verhuurperiode bij Hertha BSC wist hij zijn carrière bij Anderlecht uit het slop te trekken. “Ik heb bijna alles gespeeld, eerst als rechtsback en later ook in het centrum van de verdediging. Eindelijk weer wat stabiliteit na moeilijke jaren. Ik ben blij dat ik de kans krijg om dit door te gaan trekken bij Anderlecht. Als ik nu weer bij een nieuwe club had moeten beginnen, zou dat niet goed zijn geweest voor me. Nu wil ik een jaar gaan knallen bij Anderlecht en daarna ga ik kijken wat er op mijn pad komt.”

De 25-jarige Luckassen is de oudere broer van Ajax-talent Brian Brobbey. De Ajacied staat volgens Luckassen voor een belangrijk jaar in Amsterdam. “De club wil zijn contract verlengen. Als ze eruit komen, kan Brian hopelijk veel gaan spelen. Dat is belangrijk op zijn leeftijd. Hij is een speler die heeft laten zien elk jaar productief te zijn. In zijn eerste jaar bij Jong Ajax heeft hij direct zeven goals gemaakt in dertien wedstrijden. Dat zijn goede cijfers voor een A-junior”, aldus Luckassen.