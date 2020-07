Schitterende goal van De Roon bij nieuwe galavoorstelling van Atalanta

Atalanta heeft dinsdagavond andermaal grote indruk gemaakt. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini stuurde laagvlieger Brescia met een 6-2 nederlaag huiswaarts en neemt daardoor in ieder geval voor een dag de tweede plaats in de Serie A in. Marten de Roon droeg de aanvoerdersband bij Atalanta, waar Robin Gosens ook een basisplaats had, en deed met een uiterst fraaie treffer met buitenkant voet zijn duit in het zakje bij de ruime overwinning.

De club uit Bergamo verloor afgelopen weekend voor het eerst punten sinds de hervatting van de Serie A, doordat Juventus met pijn en moeite een 2-2 gelijkspel uit het vuur sleepte. Gasperini besloot de nodige wijzigingen door te voeren en hield onder meer Alejandro Gómez en Hans Hateboer buiten zijn basiself. Ook Luis Muriel ontbrak bij Atalanta, maar dat had te maken met een bij het zwembad opgelopen hoofdblessure. De wisselingen hadden nauwelijks invloed, want na twee minuten spelen bracht Mario Pasalic al de openingstreffer op het scorebord.

Niemand wist dat Marten de Roon DEZE afwerking in huis had ???

Even leek Brescia er echt een wedstrijd van te willen maken, want Ernesto Torregrossa tekende na acht minuten alweer voor de gelijkmaker. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten liep Atalanta echter razendsnel weg bij de nummer negentien van de Serie A. Een prachtig doelpunt van De Roon, die een vlotte aanval afrondde met buitenkant voet, vormde het startschot voor een snelle knock-out van Brescia. Via een droge knal van Ruslan Malinovsky en een treffer van Dúvan Zapata werd de stand na een halfuur spelen al op 4-1 gebracht.

Na rust voerde Atalanta de score andermaal razendsnel op. Binnen drie minuten nam Pasalic zijn tweede en derde doelpunt van de avond voor zijn rekening. De van Heracles Almelo overgekomen Lennart Czyborra maakte een kwartier voor tijd zijn debuut voor Atalanta en zag Nikolas Spalek in de slotfase nog iets terug doen namens Brescia, waarmee de eindstand op 6-2 bepaald werd. Atalanta passeert daardoor Internazionale en Lazio, die la Dea donderdag en woensdag weer kunnen verdringen naar de vierde plaats bij overwinningen op SPAL en Udinese. De achterstand van Atalanta op Juventus, dat woensdag op bezoek gaat bij Sassuolo, bedraagt zes punten.