‘Wilfred stuurde me dat hij het vervelend vond dat ik het niet voor hem opnam’

De storm rond Veronica Inside is inmiddels gaan liggen nadat de bom ruim drie weken geleden barstte na de thema-uitzending over racisme. Johan Derksen en René van der Gijp waren woedend op Wilfred Genee vanwege de rol die hij speelde tijdens de uitzending. Derksen en Van der Gijp hadden geen goed woord over voor de presentator, die hevig onder vuur kwam te liggen. Vlak na de veelbesproken uitzending kwam het drietal in Dordrecht weer bij elkaar voor een andere uitzending voor de businessclub van FC Twente. Na afloop werden zij opgevangen door Dennis Schouten, presentator van PowNed. Waar Genee niets kwijt wilde en snel zijn auto instapte, lieten Derksen en Van der Gijp zich tegenover Schouten bijzonder negetief uit over de presentator. Schouten laat Bij Andy in de Auto weten dat Genee boos op hem is vanwege de gang van zaken.

Na de uitzending voor de businessclub van FC Twente sprak het drietal nog met elkaar, maar Derksen vertelde aan Schouten dat het trio nog verder uit elkaar ligt dan voor de ontmoeting. Derksen en Van der Gijp gingen uitgebreid in gesprek met Schouten, terwijl Genee zichtbaar aangeslagen de auto instapte. “Als er niemand iets bij mij fout kan doen, dan is het Wilfred. Maar hij was een beetje boos op mij”, vertelt Schouten in gesprek met Andy van der Meijde. Hij gaat in op het moment dat Genee naar buiten kwam: “Toen rende Wilfred weg en hij was toen echt heel verdrietig, ik had ook echt medelijden met hem. Derksen en Gijp gingen helemaal los over Wilfred: NSB’er, Wilfred dit, Wilfred dat. Ik heb veel te danken aan Wilfred en vind het echt een goede kerel.”

Ruzie tussen Genee, Derksen en Van der Gijp nog erger geworden

Waar Wilfred Genee de ruzie niet in de media wilde bespreken, spraken Johan Derksen en René van der Gijp vrijuit tegenover verslaggever Dennis Schouten. Lees artikel

“Na een tijd stuurde hij mij een berichtje”, vervolgt Schouten, doelend op Genee. “Dat hij het vervelend vond dat ik het niet voor hem had opgenomen. Maar dat is toch niet mijn rol?” Maar weet je, ik neem hem dat ook helemaal niet kwalijk want er komt nu zo veel stront over hem heen.” Schouten heeft de onenigheid met Genee proberen op te lossen met een persoonlijke kaart. “Ik heb hem een songtekst gestuurd van Nick & Simon. Ik dacht dat ik toch wat opbeurende woorden moest hebben voor Wilfred. Dus ik heb hem een kaartje gestuurd met de tekst: Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Deze weg wijst zichzelf, hij leidt je naar de toekomst. Deze wolk drijf snel voorbij. En op de kaart staat: als ik je kon knuffelen zou ik je nooit meer loslaten. Dat kaartje komt vandaag aan. Ik hoop dat hij me weer in mijn armen sluit.”

Schouten verwacht dat Veronica Inside in het nieuwe seizoen gewoon weer terugkeert. “Die mannen verdienen zes ton per jaar. Dacht je nou echt dat omdat ze een beetje boos zijn op Wilfred Genee zes ton laten liggen? Dan ben je stapelgek”, stelt hij. “Van der Gijp en Derksen zijn allebei gepensioneerd. Wat moet je dan de hele dag gaan doen? Die gaan daar wel gewoon weer zitten. Ik denk wel dat ze met Wilfred doorgaan. Als ze zonder Wilfred doorgaan, dan zal dat wel echt heel pijnlijk voor hem zijn. Ik denk wel dat Wilfred schade heeft opgelopen en daar kom je moeilijk vanaf. Iedereen ziet hem een beetje als een Judas en dat vind ik sneu voor die man.”

Schouten vindt dat Derksen en Gijp de ruzie anders hadden moeten aanpakken. “Stel: ik werk heel lang met jou samen en jij bent boos op mij. Bel je mij dan op om erover te praten of ga je mij in de media belachelijk maken? Dan bel je mij toch op? Ik ben blij met de qoutes die ik kreeg van Derksen en Van der Gijp, maar ze hadden met Wilfred moeten zitten en het oplossen. Niet in de media roepen dat Wilfred een NSB’er is. Superonfatsoenlijk. Daarin snap ik Wilfred wel heel erg. Als je zo lang aan de top staat dan hebben die mannen een heel grote ego. Dat is sowieso een probleem voor veel mensen in de media. Je wordt altijd omringd door mensen die zeggen hoe goed je wel niet bent. Je verdient zoveel geld, dan krijg je vanzelf wel een ego.”