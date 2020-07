Eerste beelden van Ziyech op Stamford Bridge worden massaal geliket

Hakim Ziyech geeft dinsdagavond acte de présence op Stamford Bridge bij de wedstrijd van zijn nieuwe club Chelsea tegen Norwich City. The Blues delen via Twitter beelden van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler op de tribunes en die worden massaal gedeeld en geliket. Ziyech arriveerde afgelopen week in Londen en stond zaterdag al voor het eerst op het trainingsveld bij Chelsea.

“Kijk wie hier is om zijn nieuwe teamgenoten aan te moedigen. Welkom op the Bridge, Hakim”, schrijft Chelsea op Twitter. De tweet is in een klein halfuur al ruim tienduizend keer geliket. Ziyech is dinsdagavond een van de weinige toeschouwers op Stamford Bridge, aangezien het publiek door de coronacrisis nog altijd niet welkom is. De eerste foto’s van Ziyech op het trainingsveld bij Chelsea werden afgelopen weekend ook massaal gewaardeerd, daar de post van de Engelse grootmacht op Instagram bijna een miljoen keer geliket werd.

Look who's here to cheer on his new team-mates! Welcome to the Bridge, Hakim! ??#CHENOR pic.twitter.com/362JRiW2fr — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 14, 2020

Chelsea neemt het op tegen het reeds gedegradeerde Norwich City, waar Tim Krul onder de lat staat. The Blues hebben de punten hard nodig om Leicester City, Manchester United en Wolverhampton Wanderers op afstand te houden in de strijd om een Champions League-ticket. Ten opzichte van het met 3-0 verloren uitduel met Sheffield United van afgelopen zaterdag heeft manager Frank Lampard vijf wijzigingen doorgevoerd: Marcos Alonso, Antonio Rüdiger, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic en Olivier Giroud krijgen de voorkeur boven Andreas Christensen, Reece James, Ross Barkley, Mason Mount en Tammy Abraham.

Opstelling Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud en Pulisic.

Opstelling Norwich City: Krul, Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; Tettey, Hernandez, McLean; Rupp, Cantwell en Drmic.