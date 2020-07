Jordy de Wijs beleeft in 45 minuten enorme vernedering met Hull City

Hull City heeft een dramatische eerste helft achter de rug tegen Wigan Athletic. Met aanvoerder Jordy de Wijs in de basis keek de degradatiekandidaat in de Championship na 45 minuten spelen al tegen een 7-0 achterstand aan. De wedstrijd tegen Wigan moest voor Hull gewonnen worden om nog kans te houden op lijfsbehoud, maar bij een enorme achterstand bij rust lijkt dat er niet in te zitten.

Na 45 minuten spelen stond de 7-0 tussenstand op het scorebord, wat een evenaring van de recordzege van de club betekent. Op 23 december 2017 won Wigan met dezelfde cijfers van Oxford United in de League One. Met nog 45 minuten op de klok kan deze overwinning overtroffen worden.

Later meer.