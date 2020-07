Ajax-doelwit Kudus maakt diepe indruk op Nederlanders: ‘Hij is echt bijzonder’

Ajax hoopt zich volgens diverse media te versterken met Mohammed Kudus, aanvaller van het Deense FC Nordsjaelland. Tom van Weert (Aalborg BK) en Kees Luijckx (Silkeborg IF) verdienen allebei hun brood in de Deense competitie en kwamen de Ghanees international al een aantal keer tegen. De twee Nederlanders zijn in gesprek met Voetbal International lovend over het Ajax-doelwit, dat volgens De Telegraaf liefst 8,5 miljoen euro moet kosten.

Van Weert is diep onder de indruk van de negentienjarige aanvaller, die in de media gelinkt werd aan diverse clubs waaronder Everton, Liverpool, Newcastle United en Borussia Dortmund. De ex-spits van onder meer Excelsior omschrijft Kudus als een speler met een goede balcontrole en iemand die zeer atletisch is. “Als je naar Ajax gaat, dan moet je iets speciaals hebben. Dan moet je in Denemarken niet een gemiddelde speler zijn, maar hij is echt bijzonder”, zegt Van Weert tegen het weekblad. “Hij heeft kwaliteit, maar ik moet wel voorzichtig zijn, dat ik hem niet te goed maak.”

Ajax-trainer Erik ten Hag raakt niet in paniek door transfergeruchten: 'Dat is altijd zo'

De aanvaller denkt dat de stap van Nordsjaelland naar Ajax ‘flink’ is, maar desondanks verwacht hij dat Kudus de kwaliteiten heeft om bij de Nederlandse topclub te spelen. “Als je hem een half jaartje bij Jong Ajax zet, weet ik zeker dat hij daarna begint te draaien, dan gaat hij die stap wel maken. Of hij die periode bij Jong Ajax nodig heeft? Misschien in combinatie met trainen bij het eerste, maar ook om te wennen aan het Ajax-systeem en het voetbal. Dat vergt wel veel aanpassing, denk ik”, aldus Van Weert, die denkt dat Kudus het mogelijk lastig gaat krijgen met de stevige concurrentie in de Ajax-aanval. “Het is nog een jonge jongen, maar binnen één à twee jaar kan hij wel basisspeler van Ajax zijn.”

Luijckx vocht als verdediger al diverse duels uit met Kudus, die volgens hem een van de beste spelers in Denemarken is. De ex-speler van onder meer NAC Breda verwacht dat de aanvaller in Amsterdam als middenvelder ingezet gaat worden. “Ik vind hem geen echte spits, meer een aanvallende middenvelder. Ik denk dat ze hem daar ook voor gaan halen”, aldus Luijckx, die benieuwd is naar hoe Kudus het gaat doen in de Eredivisie. “Ik heb hem ook al eens getipt bij andere Nederlandse clubs, niet bij Ajax. Maar ik denk dat er voor hem een ander pad was uitgestippeld, en niet Nederlandse subtop bijvoorbeeld. Dat soort jongens zijn ook niet meer haalbaar voor de Nederlandse subtop.”

Is Mohammed Kudus de Ajax-versterking van Champions League-niveau?

Lees hier alles over het Ajax-doelwit van FC Nordsjaelland, die de afgelopen maanden hard op weg leek naar de Premier League. Lees artikel

Volgens Luijckx is de potentie van Kudus bij Nordsjaelland er nog niet helemaal uitgekomen en kan hij nog beter wanneer hij een positie krijgt waar hij zich volledig op kan richten. “Want hij heeft al op het middenveld gespeeld, aan de buitenkant en in de spits; hij kan eigenlijk alles. Hij is gewoon heel sterk aan de bal, dus ik denk eigenlijk dat hij een middenvelder is. Het is gewoon een genot om naar te kijken. Hij is echt heel goed.” Luijckx denkt dat Kudus de stap naar Ajax aankan. “Ik denk dat hij een typische Ajax-speler is, die bij Ajax ook weer veel kan leren, ook van het directe spel. Want hij is best wel een jongen die de bal lang bij zich houdt. Met het oog op het versnellen van het spel kan hij bij Ajax daardoor nog beter kunnen worden.”