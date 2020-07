Frenkie de Jong onder de loep genomen: ‘Dat illustreert het vertrouwen’

Frenkie de Jong heeft bijna zijn eerste seizoen in dienst van Barcelona achter de rug. De 23-jarige middenvelder werd een jaar geleden voor een bedrag van 75 miljoen euro overgenomen van Ajax en speelde in zijn eerste jaar bij de Catalanen voorlopig 38 officiële wedstrijden. Marca neemt het eerste seizoen van De Jong bij Barcelona onder de loep en komt tot de conclusie dat het nog niet ‘wervelend’ was.

Marca stelt dat De Jong na een ‘magisch seizoen’ met Ajax een overstap naar Barcelona maakte. “Het is nog niet het wervelende succes wat veel mensen binnen de club voorzien hadden, al kan dit verklaard worden door de inconsistentie van het team om hem heen. Ernesto Valverde vond nooit zijn beste elf, waardoor De Jong iedere week naast andere spelers op het veld stond. Onder Quique Setién speelt hij normaal gesproken altijd op het middenveld. Het vertrouwen dat bij Barcelona voor hem bestaat, wordt geïllustreerd door het besluit om Arthur Melo naar de uitgang te drijven en naar Juventus te laten gaan.”

Frenkie de Jong weer in training: 'Geniet vooral van de rondo's'

“De Jong heeft zich goed aangepast aan het leven in Spanje en laat over het algemeen een goed niveau zien, al is het nog niet wat er verwacht werd. Het was de bedoeling dat hij direct het middenveld zou runnen, zoals Andrés Iniesta deed”, vervolgt de Spaanse sportkrant. Van de 38 gespeelde wedstrijden, was De Jong 34 keer basisspeler. Voorlopig heeft hij 2997 speelminuten gemaakt en verstuurde hij bij Barcelona na Sergio Busquets de meeste passes binnen het elftal van Barcelona.

“Het is nog te vroeg om De Jong te beoordelen als aankoop, kijk maar naar het eerste seizoen van Luka Modric bij Real Madrid”, stelt Marca. De Jong moest de afgelopen zes wedstrijden door een blessure aan zich voorbij laten gaan, maar kan vermoedelijk donderdag tegen Osasuna zijn rentree maken. “Voor Setién is het essentieel om De Jong terug te hebben voor de Champions League.”