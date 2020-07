Ajax gaat op voor herkansing tegen beul van zes jaar geleden

Ajax heeft zijn eerste oefenwedstrijd tegen een buitenlandse tegenstander ingepland. Voetbal International weet dinsdagmiddag te melden dat Red Bull Salzburg op zaterdag 22 augustus de tegenstander is van de ploeg van trainer Erik ten Hag. Het oefenduel vormt de afsluiting van een trainingsweek die Ajax tussen 15 en 22 augustus belegt in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel.

Ajax treft die Mozartstädter in de Red Bull Arena van de kampioen van Oostenrijk. Voor de Amsterdammers vormt de vriendschappelijke wedstrijd een weerzien met een tegenstander die de club in het verleden behoorlijk te kijk heeft gezet. Tijdens een Europa League-tweeluik in 2014 was Red Bull Salzburg tweemaal (met 0-3 en 3-1) ruimschoots te sterk voor het elftal van de toenmalige trainer Frank de Boer.

Naast de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg heeft Ajax ook voor dinsdag 18 augustus een vriendschappelijk duel in gedachten. Hiervoor zal echter nog wel een tegenstander gevonden moeten worden. In eigen land oefenen de Amsterdammers al tegen RKC Waalwijk (op 8 augustus) en FC Utrecht (op 13 augustus).

Ajax zal het tijdens het treffen met Red Bull Salzburg overigens opnemen tegen een aantal oude bekenden. Voormalig Ajacieden Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber staan momenteel onder contract bij de Oostenrijkse topclub.